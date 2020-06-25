شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: اختبار الأجسام المضادة لا قيمة له ولا يضمن عدم إصابة الشخص مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر علماء بريطانيون في رسالة مشتركة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية BMJ من أنه لا ينبغي استخدام اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا، لإخبار الناس ما إذا كانوا قد أصيبوا بالفعل أم لا، وأكد الباحثون من أن وجود الأجسام المضادة لا يضمن عدم إصابة شخص بالمرض مرة أخرى، لأنه لا يوجد دليل قوي على وجود مناعة طويلة الأمد.

ووفقاً لجريدة "دايلي ميل" البريطانية تقوم اختبارات الأجسام المضادة بفحص الدم للبحث عن علامات العدوى السابقة بفيروس كورونا ، على عكس اختبارات المسحة التي توضح ما إذا كان شخص ما مصابًا حاليًا بالفيروس.

والجسم المضاد هو مادة ينتجها الجهاز المناعي لتذكر كيفية محاربة مرض معين - ويظهر الجسم المضاد أن شخصًا ما لديه مناعة ضد مرض ما.

وأضافت الرسالة، التي كتبها 12 من العلماء ، أنه على الرغم من أن الحكومة اشترت أكثر من 10 ملايين من الاختبارات، فإن طريقة اختبارها ليست جيدة بما يكفي لإثبات جودتها.

وقالت إن نشر الاختبارات في هيئة الصحة البريطانية NHS للمرضى سيستهلك الكثير من الوقت والمال، لتحقيق نتائج غير مؤكدة أو من المحتمل أن لا قيمة لها ، وهي ليست جديرة بالاهتمام.

لا يتوفر اختبار الأجسام المضادة حاليًا إلا لموظفي NHS في والأطباء والتمريض ، الذين يخضعون للاختبارات التي تجريها شركات الأدوية Roche و Abbott.

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وقال الباحثون الذين يعملون في جامعات بما في ذلك ليفربول ، وأكسفورد ونوتنجهام، وكوين ماري، وجامعة كاليفورنيا في لندن ، إن هذه الاختبارات لا تعني أي شيء أكثر من أن شخصًا أصيب بالفيروس بالفعل.

مع أمراض أخرى ، قد يثبت اختبار الأجسام المضادة الإيجابية أن شخصًا ما محصن ضد المرض ولكن لأن الفيروس التاجي موجود منذ ستة أشهر فقط ، فإن العلماء لا يعرفون ما إذا كانت أجسام الناس تحمي أنفسهم منه على المدى الطويل.

تشير الدراسات إلى أن الأجسام المضادة تستمر لأشهر على الأقل، ولكن يبقى من غير الواضح مدى حمايتها.

وكان مصدر قلق آخر للعلماء هو أن اختبارات الأجسام المضادة المستخدمة في المملكة المتحدة لم يتم تقييمها جيدًا بما يكفي لإثبات أنها جيدة.

وأثاروا مخاوف من عدم إجراء اختبارات على عدد كاف من الأشخاص المعروف أنهم مصابون بالفيروس للتحقق من دقتها.

ولم يتم أيضًا اختبارهم على عدد كافٍ من الأشخاص المصابين بأمراض أخرى، للتحقق مما إذا كانت الاختبارات تتفاعل وتتفاعل بنتيجة إيجابية لنوع مختلف من العدوى.

وقالت الرسالة: "من هم أكثر عرضة للوفاة من هذه العدوى هم كبار السن، ومن الأقليات العرقية ، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة ولا توجد حاليًا بيانات توضح أداء الاختبارات في هذه المجموعات."