شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة الدم فى السوق السوداء.. بيع بلازما المتعافين من كورونا بـ 3 آلاف إسترليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت صحيفة" The Sun " البريطانية، من السوق السوداء الذى انتشر لبيع بلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا، موضحة أن جائحة فيروس كورونا Covid-19 خلقت نوع من المتاجرة في بلازما الدم للناجين من فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، يتم جمع بلازما الدم لمرضى فيروس كورونا Covid-19 بشكل غير قانوني، حيث تعتبر بلازما الدم من المتعافين، أحد العلاجات الفعالة لأنها تحتوي على أجسام مضادة للفيروسات.

وأشارت الى انه فيروس كورونا قتل حتى الآن، ما يقرب من نصف مليون شخص مع إصابة أكثر من 9 ملايين بالعديد من الدول النامية، التي تواجه انهيار أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها.

وأضافت الصحيفة، أنه مع ارتفاع الطلب على ما يعتبره البعض "علاجًا معجزة"، ظهر انتشار البلازما على أنه تجارة مربحة، موضحة بأن المرضى الذين تم علاجهم، غالبًا ما يعيشون في فقر، حيث يتبرعون بالبلازما المطلوبة لمختبرات غير معتمدة، لا يمكن ضمان خضوعاها للنظافة الصارمة.

ومع ذلك، فإن جمع بلازما الدم، وتخزينها، وتغذيتها في المرضى يجب أن يتم من قبل العيادات المنظمة.

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شرح الدكتور سيمون كلارك، عالم الأحياء الدقيقة الخلوي في جامعة ريدينج، مخاطر تجارة بلازما الدم، موضحا أن المشكلة الكبرى انه قد لا تكون بلازما الدم من متافى من فيروس كورونا ، كما أنه قد لا يضمن خلو بلازما الدم من الفيروسات والعدوى المنقولة بالدم، مثل التهاب الكبد B و C وفيروس نقص المناعة البشرية "الايدز"، كما انه يدب التأكد من جمع البلازما، وتخزينها، بشكل صحيح، وأن تكون خالية من الالتهابات البكتيرية الأخرى، موضحا أن هذا لا يأتي بالضرورة من الدم، ولكن تنمو فيه إذا لم يتم تخزينها بشكل صحيح، ولم يتم جمعها بطريقة معقمة، وهذه الأشياء لها أيضًا مدة صلاحية، ولابد من معرفة هل تجاوزت فترة الصلاحية؟



بيع الدم بالسوق السوداء

أكد الدكتور سيمون كلارك أيضًا، أن التبرع بالبلازما لا يخلو من المخاطر، ويجب القيام به تحت إشراف دقيق، مشيرا إلى أنه عادة ما توجد الأجسام المضادة في بلازما الدم لشخص تعافى من مرض، على الرغم من أن الجودة تختلف من مريض لآخر.



بلازما الدم

وقال، يجب أن يتم نقل بلازما الدم إلى الأشخاص الذين يعانون من مرض خطير نتيجة الإصابة بفيروس كورونا Covid-19 ويكافحون لتطوير أجسام مضادة خاصة.

ومع ذلك، في حين أن بلازما الدم توفر الأمل في علاج المرضى، إلا أن استخدامه لمحاربة الفيروس لا يزال في مرحلة تجريبية.

تجري خدمات نقل الدم بهيئة الصحة العامة البريطانية حاليا (NHSBT)، تجربة لتقييم ما إذا كان يمكن نقل بلازما الدم إلى المرضى الذين يكافحون لتطوير استجابتهم المناعية.