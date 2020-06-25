هل يمكن لعقار النقرس القديم "كولشيسين" أن يساعد فى علاج فيروس كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن هناك دراسة تشير إلى أن عقار "كولشيسين" المستخدم في علاج النقرس، يمكن أن يعالج فيروس كورونا، وذلك لأنه يحارب الالتهاب، ويحسن فرص البقاء على قيد الحياة لمرضى فيروس كورونا COVID-19 بنحو 10 أضعاف.



عقار النقرس هل يمكن الاعتماد عليه لعلاج كورونا ؟

وقالت الصحيفة، أعطى الباحثون نصف مجموعة من مرضى فيروسات كورونا عقار الكولشيسين، وهو دواء يستخدم عادة لعلاج النقرس، والنصف الآخر من الدواء الوهمي، كان لدى المرضى الذين يتلقون الكولشيسين مستويات أقل من البروتينات التي هي علامة على إصابة القلب، والالتهاب،

توفي حوالي 14 %، من أولئك في المجموعة الضابطة، ويعيشون في المتوسط 18.6 يومًا، بينما مات 1.8 %، في المجموعة التي تناولت عقار النقرس.

يعتقد العلماء، أن الآثار المضادة للالتهابات من الكولشيسين قد تمنع العواصف السيتوكينية، "التي يفرزها الجهاز المناعى لمكافحة الفيروس"، والتي تحدث عندما يهاجم الجسم أنسجته الخاصة، توصلت دراسة جديدة إلى أن العقار المضاد للالتهاب الشائع يمكن أن يمنع المضاعفات الخطيرة التي يسببها فيروس كورونا التاجي الجديد، ويحسن من فرص النجاة لدى المرضى.



هل يمكن لعلاج النقرس ان يعالج كورونا ؟

وجد الباحثون، أن أولئك الذين تم إعطاؤهم "الكولشيسين"، لديهم مستويات أقل من البروتينات في الدم، والتي هي علامة على إصابة القلب، وبروتين مصنوع في الكبد كعلامة للالتهاب، علاوة على ذلك، زاد المرضى الذين تلقوا الدواء من فرصة البقاء على قيد الحياة بنحو 10 أضعاف.

يقول الفريق، من جامعة أثينا في اليونان، إن" الكولشيسين"، يمكن أن يساعد المرضى الأكثر خطورة في نهاية المطاف على الخروج من المستشفى.

وأضافت الصحيفة، يستخدم الكولشيسين في الغالب لعلاج النقرس، وهو شكل معقد من التهاب المفاصل يسبب الألم والتورم والاحمرار فى المفاصل، وفي الغالب في إصبع القدم الكبير.

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يعتقد العلماء، أن الآثار المضادة للالتهابات بالدواء قد تمنع عواصف السيتوكين، والتي تحدث عندما لا يقاوم الجسم فيروس كورونا فحسب، بل يهاجم أيضًا خلاياه وأنسجته.

من أجل الدراسة التي نُشرت في JAMA Network Open ، نظر الفريق في 105 مريضًا بفيروس كورونا عبر 16 مستشفى جامعيًا في اليونان.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بين 3 أبريل و27 أبريل، تم إعطاء نصف المجموعة جرعتين من الكولشيسين في اليوم، والنصف الآخر تم إعطاؤهما دواء وهمي، قارن الباحثون مستويات تروبونين القلب والبروتينات المتفاعلة في المجموعتين، موضحة أن "التروبونين القلبي"، هو مجموعة من البروتينات الموجودة في ألياف عضلات الهيكل العظمي، والقلب، والتي تساعد في الكشف عن إصابة القلب.

كانت المستويات عالية في المرضى الذين لم يتلقوا عقار" الكولشيسين" ومنخفضة في المرضى الذين تلقوا العقار.

وقالت الصحيفة، كان المرضى أكثر عرضة للوفاة في المجموعة الضابطة، حيث توفى 14%، الذين لم يتلقوا الكولشيسين، مقارنة بـ 1.8% ممن ماتوا.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى دور "الكولشيسين" في علاج المرضى المصابين بمرض فيروس كورونا. وأضافت الصحيفة، في الولايات المتحدة، هناك أكثر من 2.3 مليون حالة مؤكدة من فيروس كورونا وأكثر من 121000 ألف حالة وفاة.