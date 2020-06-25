شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: العالم يحتاج 88 ألف أسطوانة أكسجين يوميا لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، من وجود عجز فى أسطوانات الأوكسجين التى يحتاجها مرضى الحالات الصعبة والشديدة من فيروس كورونا، والذين يعانون من مضاعفات خطيرة، موضحا أن ترك مرضى فيروس كورونا COVID-19 أصحاب المضاعفات الشديدة بدون علاج، يحرم الخلايا والأعضاء من الأكسجين الذى تحتاجه، ما يؤدى فى النهاية إلى فشل الأعضاء والموت.

وقال يتم إنتاج الأكسجين الطبى باستخدام مكثفات الأكسجين، التى تستخرج وتنقى الأكسجين من الهواء، وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه فى المعدل الحالى الذى يبلغ نحو مليون حالة جديدة أسبوعيًا، يحتاج العالم إلى نحو 620 ألف متر مكعب من الأكسجين يوميًا، أى نحو 88 ألف أسطوانة كبيرة يوميا، ومع ذلك تواجه العديد من البلدان الآن صعوبات فى الحصول على مكثفات الأكسجين، مشيرا إلى أن 80%، من السوق، مملوكة من قبل عدد قليل من الشركات، والطلب يفوق العرض فى الوقت الحالى.

وأضاف تعمل منظمة الصحة العالمية، وشركاؤنا فى الأمم المتحدة، مع الشركات المصنعة فى جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة متنوعة من شبكات القطاع الخاص، لشراء مكثفات الأكسجين للبلدان الأكثر احتياجًا لها، وقد مكّنت المحادثات الجارية مع الموردين فى الأسابيع الأخيرة منظمة الصحة العالمية، من شراء 14 ألف مكثف للأكسجين، سيتم إرساله إلى 120 دولة، فى الأسابيع المقبلة.

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وقد حددت منظمة الصحة العالمية 170 ألف مركّز إضافى، يمكن أن تكون متاحة على مدى الأشهر الـ6 المقبلة، بقيمة 100 مليون دولار أمريكى.

وقال لمواجهة هذا التحدى، تدعم منظمة الصحة العالمية، العديد من البلدان لشراء المعدات التى ستمكنها من توليد الأكسجين المركز الخاص بها بكميات أكبر، هذا حل مستدام لفيروس كورونا COVID-19 وما بعده، لكنه يتطلب خبرة فنية للصيانة، كما نشرت منظمة الصحة العالمية، المواصفات الفنية لتصميم هذه المعدات، وكذلك إرشادات للبلدان بشأن مصادر الأكسجين وتوزيعه، هذه مجرد طريقة تواصل فيها منظمة الصحة العالمية دعم البلدان بالعلم والتضامن والحلول.

بالإضافة إلى ذلك، اشترت منظمة الصحة العالمية 9800 مقياس تأكسد نبضى، وهو جهاز بسيط يستخدم لمراقبة الأكسجين فى دم المريض، والتى يتم تحضيرها للشحن.