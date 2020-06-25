شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: شركة مصرية تتلقى طلبات لتصدير علاج كورونا للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكاله رويترز عن تلقى شركة مصرية للأدوية طلبات لتصدير أقراص إنفيزيرام التى تستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من الفيروس التاجى كورونا إلى السعودية والكويت والعراق.

وقالت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر إنها بدأت في تصنيع Anviziram ، المعادل العام لمضاد الفيروسات الياباني افيجان ، كما تلقت موافقة من هيئة الأدوية المصرية لتصنيع ريمديسفير، وهو مضاد للفيروسات من شركة جلياد الأمريكية يستخدم لعلاج فيروس كورونا.

وتقوم الشركة بتوفير الدواء لوزارة الصحة المصرية لاستخدامه في المستشفيات، وسيكون متاحًا للجمهور قبل نهاية يوليو، إلا أن سعره التجارى لا يزال قيد التفاوض.

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وكانت الشركة قد بدأت في تصنيع عقار "أنفيزيرام" الذى يحتوى على المادة الفعالة (فافيبيرافير) والذي يحمل الاسم التجاري "أفيجان" فى اليابان، بعد حصولها على موافقة وزارة الصحة والسكان المصرية وذلك لاستخدامه في علاج المصابين بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن "أفيجان" هو عقار مضاد للفيروسات طورته شركة "توياما كيميكال" التابعة لشركة "فوجيفيلم" اليابانية، والذى يحتوى على المادة الفعالة "فافيبيرافير" والمثيل للدواء الذى يحمل الاسم التجارى "أفيجان" فى اليابان، حيث تم إعطاؤه لبعض المصابين بالفيروس خلال التجارب السريرية والذى يساعد على منع تكاثر الفيروس داخل الخلية و قد أثبتت التجارب السريرية فى دول مختلفة نجاح العقار فى السيطرة على الفيروس فى خلال 4-6 أيام من استخدامه.