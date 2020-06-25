شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: كورونا أصاب 9 ملايين ونتوقع وصولها لـ10 ملايين خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 9.1 مليون حالة من فيروس كورونا COVID-19 على مستوى العالم، وأكثر من 470 ألف حالة وفاة.

وأضاف أنه فى الشهر الأول من تفشى فيروس كورونا تم الإبلاغ عن أقل من 10 آلاف حالة، وفى الشهر الماضى، تم الإبلاغ عما يقرب من 4 ملايين حالة إصابة، ونتوقع أن نصل إلى ما مجموعه 10 ملايين حالة خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية، أن الحج هذا العام سيكون عددا محدودا من مختلف الجنسيات الذين يعيشون داخل المملكة، مؤكدا أنه تم اتخاذ هذا القرار بناءً على تقييم المخاطر، وتحليل السيناريوهات المختلفة، وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، لحماية سلامة الحجاج وتقليل مخاطر انتقال العدوى.

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وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تدعم هذا القرار نحن نتفهم أنه لم يكن قرارًا سهلاً، ونفهم أيضًا أنه يمثل خيبة أمل كبيرة للعديد من المسلمين الذين كانوا يتطلعون إلى القيام بحجهم هذا العام، مضيفا أنه بينما نواصل البحث في اللقاحات والعلاجات، فإننا نتحمل مسؤولية عاجلة للقيام بكل ما في وسعنا، باستخدام الأدوات التي لدينا الآن لقمع انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح.

وأشار الى أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تخطط غدًا للإعلان عن نهاية تفشي فيروس إيبولا في شرق البلاد، بعد ما يقرب من عامين من النضال.

وقال، تفخر منظمة الصحة العالمية، بأنها عملت تحت قيادة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية للسيطرة على هذا التفشي، لم يكن ذلك ممكناً إلا بفضل خدمة وتضحية الآلاف من العاملين الصحيين الكونغوليين، الذين يعملون جنباً إلى جنب مع زملاء من منظمة الصحة العالمية، والعديد من الشركاء الآخرين.

وأوضح أن العديد من تدابير الصحة العامة، التي نجحت في إيقاف الايبولا، هي نفس التدابير الضرورية الآن لقمع فيروس كورونا COVID-19، وذلك من خلال العثور على كل حالة، وعزل كل حالة، واختبار كل حالة، والعناية بكل حالة، وتتبع الاتصال بلا هوادة، هذه هي الإجراءات التي يجب أن تظل العمود الفقري للاستجابة في كل بلد، لا توجد طرق مختصرة.