شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفئة العاملة هى الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كبير المستشارين العلميين السير باتريك فالانس للبريطانيين أن خطر الإصابة بالفيروس التاجي من أكل اللحوم "منخفض جدًا" ، بعد أن أصيب مصنع طعام ثالث في ويلز بانتشار مرض كوفيد 19، وقال ان مسئولي سلامة الأغذية الذين نظروا "بعناية" في ما إذا كان اللحم ناقلًا حكموا بأن الخطر ضئيل.

وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية، رفض المخاوف من اللحوم الملوثة في مؤتمر داونينج ستريت الصحفي وقال: "اللحم بحد ذاته ليس هو المشكلة ولكن البيئة التي يحدث فيها ذلك".وأضاف السير باتريك أن الفيروس "يفضل" الأماكن الباردة مثل مصانع معالجة اللحوم ، والتي يتم تبريدها غالبًا للحفاظ عليها.

وأضاف أنه قد يكون "من الصعب" إبقاء العمال منفصلين في المصانع الضيقة والمناطق العامة ، وحذر الموظفين من أنه قد يتعين عليهم عدم التحدث بصوت عال - وهو ما أشارت الدراسات إلى أنه يمكن أن ينشر الفيروس.

وأثارت المخاوف بشأن اللحوم مرة أخرى بعد أن أكد وزير الصحة الويلزي فوغان غيتنغ اليوم تفشي مرض Covid-19 في مصنع لتجهيز اللحوم في ميرثير تيدفيل، وقد أثبتت الاختبارات الإيجابية لما لا يقل عن 34 شخصًا في المصنع الذي تديره Kepak ، حيث تم اكتشاف ثمانية منهم هذا الشهر. قال السيد Gething أنه يتم التحقيق في "الكتلة الصغيرة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه جزيرة أنجلسي بأكملها - التي تضم 70 ألف شخص - خطر الإغلاق المحلي بعد إغلاق مصنع للدجاج لأن 158 موظفًا ثبتت إصابتهم بـ Covid-19. شهد تفشي آخر في مصنع للأغذية في ريكسهام ما لا يقل عن 70 شخصًا إيجابيًا.

سُئل رئيس الوزراء بوريس جونسون عن مجموعة حالات تفشي المرض في مصانع معالجة اللحوم في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، ال: "إنه سؤال جيد جدا طرحني اليوم عدة مرات. نحن على علم بهذه المشكلة خاصة مع مصانع معالجة اللحوم.

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قال السير باتريك: 'لقد درست وكالة معايير الغذاء بعناية ما إذا كان اللحم هو ناقل للإرسال ويعتقد أن هناك خطرًا منخفضًا جدًا، لذا فإن اللحم بحد ذاته ليس هو المشكلة ولكن البيئة التي يحدث فيها ذلك هناك العديد من الميزات ، ربما ، حول مصانع تجهيز اللحوم.

"إنهم باردون ونعلم أن الفيروس يفضله في البرد ، وغالبًا ما يكون من الصعب إبقاء الناس منفصلين لذلك هناك مشكلة القرب بأكملها"، وأضاف: "غالبًا ما يكونون صاخبين لذا يتحدث الناس بصوت مرتفع تمامًا وهناك أماكن يتجمع فيها الناس للحصول على القهوة ، وما إلى ذلك ، لذلك يصيبون بعضهم البعض".

قال كبير الأطباء الطبيين في إنجلترا البروفيسور كريس ويتتي: "أدت مصانع تعبئة اللحوم والمذابح ومناطق تجهيز الأغذية وتعليبها إلى ظهور العديد من حالات التفشي حول العالم ، وبالتالي فهي منطقة يتعين علينا أن نأخذ فيها جهود التخفيف على محمل الجد. ".

لا يوجد دليل حتى الآن على أن الناس يمكن أن يصابوا بكوفيديا 19 من الأطعمة الملوثة - على الرغم من أنه يعتقد أن الوباء قد نشأ في سوق رطبة تقليدية في مدينة ووهان الصينية، يظل العلماء في حيرة من كيفية وصول الفيروس ، الذي يُدعى السارس- CoV-2 ، إلى البشر. وقد تم ربطه بالخفافيش والبنغولين والثعابين.

لكن السكان المحليين في سوق هوانان يمكنهم شراء اللحوم "الدافئة" ، مما يعني أنه تم ذبحها قبل لحظات، يمكن للفيروسات أن تقفز بين الأنواع من خلال الاتصال الوثيق مع بعضها البعض، يقول بعض خبراء الأمراض المعدية أن تغليف اللحوم هو التهديد الأكبر لانتشار Covid-19 ، حيث من المعروف أن الفيروس يعيش على الأسطح لعدة أيام.

أخبرت الدكتورة أنجيلا راسموسن ، عالمة الفيروسات في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا ، مجلة فوربس أنه من المرجح أن الفيروس قد مات بحلول الوقت الذي يصل فيه اللحم إلى المستهلكين.

يحث رؤساء الصحة الناس على طهي جميع اللحوم جيدًا لضمان قتل أي مسببات أمراض ، مع دراسات تظهر أن الفيروسات التاجية المماثلة يمكن أن تموت عند طهيها عند درجة حرارة 165 فهرنهايت (74 درجة مئوية) أو أعلى.

قال الدكتور مايكل هيد ، باحث الصحة العالمية في جامعة ساوثهامبتون ، إنه يعتقد أن القرب الشديد من المرجح أن يكون وراء تفشي المصانع، وقال: `` في حين أن التبريد قد يكون عاملاً مساهماً في انتشار الفيروس ، من المحتمل أن تكون العوامل الرئيسية هي عدد الأشخاص المقربين من بعضهم البعض في ظروف داخلية.

بعض هذه المصانع لديها أماكن في الموقع أو قريبة حيث يوجد العديد من الأشخاص في كل صالة نوم مشتركة ، ويمكن نقلهم في حافلة إلى موقع العمل ، وسيكونون في الداخل معًا طوال اليوم.

"مستويات الالتزام بتدابير مثل غسل اليدين غير مؤكدة ومن غير المرجح أن يكون هناك استخدام واسع النطاق لمعدات الحماية الشخصية".