شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هى أنفلوانزا المعدة وأسباب الإصابة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنفلونزا المعدة هي عدوى فيروسية في الأمعاء، الاسم الطبي لأنفلونزا المعدة هو التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي ويقدم التقرير التالي معلومات عن كل ما يخص هذه العدوى الفيروسية من أعراض الاصابة وأسبابها وفقا لما ذكره موقع healthline الطبي.

س: ما هي أعراض الاصابه بأنفلونزا المعدة؟

ج: تشمل الأعراض الشائعة اسهال مائي،التشنج في البطن،غثيان، التقيؤ.

س: هل فيروس الانفوانزا العادي هو سبب الإصابة بأنفولنزا المعدة؟

ج: على عكس اسمه ، فإن أنفلونزا المعدة لا تنتج عن نفس الفيروس الذي يسبب الأنفلونزا، في الواقع ، هناك عدة أنواع مختلفة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب التهاب المعدة والأمعاء، أنفلونزا المعدة معدية ، مما يعني أنه يمكن أن ينتقل من شخص لآخر.

س: ما الذي يسبب انفلونزا المعدة؟

ج:هناك عدة أنواع من الفيروسات التي يمكن أن تسبب التهاب المعدة والأمعاء وهى:

نوروفيروس : إن فيروسات نوروفيروس هي السبب الأكثر شيوعًا تشير التقديرات إلى أنها تسبب حوالي 50 % لجميع حالات التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي في جميع أنحاء العالم.

فيروسات روتا: عدوى الفيروسة العجلية أكثر شيوعًا عند الأطفال، يمكن الوقاية من التهاب المعدة والأمعاء بسبب فيروس الروتا عن طريق التطعيم.

الفيروسات الغدية: مثل الفيروسات الروتينية ، تصيب عدوى الفيروسة الغدانية الأطفال في المقام الأول، ومع ذلك ، تعتبر هذه العدوى سببًا أقل شيوعًا.

الفيروسات الفلكية: تسبب الفيروسات الفلكية أيضًا التهاب المعدة والأمعاء بشكل رئيسي عند الأطفال.

س: من هي الفئات الأكثر عرضه للإصابة بأنفولنزا المعدة؟

ج: يمكن لأي شخص أن يصاب بأنفلونزا المعدة ولكن هناك بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بعدوى شديده وهم الرضع والأطفال الصغار ،و كبار السن،

الأفراد الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

ويزداد خطر تفشي إنفلونزا المعدة عندما تكون مجموعات كبيرة من الأشخاص على اتصال وثيق مع بعضها البعض تتضمن بعض الأمثلة على ذلك:

السفن السياحية، المطاعم أو البوفيهات أو المآدب، ومرافق الرعاية مثل مراكز الرعاية النهارية ودور المسنين.

س: ما هي المده التي تستمر فيها عدوى إنفلوانزا المعده؟

ج: عادةً ما يستغرق ظهور الأعراض بضعة أيام بعد التعرض للعدوى ومع ذلك ، يمكن أن يعتمد ذلك على الفيروس المحدد، عادةً ما تزول حالة إنفلونزا المعدة في أقل من أسبوع قد تستمر العدوى في الأشخاص الأكثر عرضة للخطر لفترة أطول.

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بشكل عام ، من المرجح أن ينتشر الفيروس من وقت ظهور الأعراض لأول مرة حتى عدة أيام بعد زوال الأعراض، يمكن أن تنتقل بعض الفيروسات ، مثل الفيروسة العجلية ، قبل أن تبدأ الأعراض لدى المريض.

ومع ذلك ، حتى بعد زوال الأعراض ، قد يستمر الفيروس أيضًا في البراز لعدة أسابيع، على سبيل المثال ، يمكن التخلص من نوروفيروس في البراز لمدة أسبوعين أو أكثر ويمكن العثور على فيروس الرواتا في البراز لمدة تصل إلى 10 أيام.

نظرًا لأن العدوى قد لا تزال تنتقل إلى الآخرين حتى بعد التعافي تمامًا ، فإن ممارسة نظافة جيدة لليدين أمر حيوي.

س:كيف تنتشر انفلونزا المعدة؟

ج: توجد الفيروسات التي تسبب إنفلونزا المعدة في البراز والقيء، يمكن أن تستمر هذه الفيروسات في تلوث الطعام والماء والأسطح خاصة بدون نظافة اليدين المناسبة بعد استخدام الحمام.

يمكن أن تصاب بأنفلونزا المعدة إذاتم لمس سطحًا أو شيء يحتوي على الفيروس ، ثم لمست وجهك أو فمك أو لديك اتصال وثيق مع شخص مصاب بأنفلونزا المعدة، او تستهلك الطعام أو الماء الذي يحتوي على الفيروس

نوروفيروس على وجه الخصوص مرن للغاية يمكنها البقاء على قيد الحياةالمصدر الموثوق به لمدة تصل إلى أسبوعين على الأسطح ولمدة شهرين أو أكثر في الماء يمكنه أيضًا تحمل التغيرات في درجات الحرارة والعديد من منتجات التنظيف الشائعة وهذا يمكن أن يسهل الانتشار من شخص لآخر.

س: كيف يمكنك تقليل خطر إصابتك بأنفلونزا المعدة؟

ج: على الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على تجنب هذه الفيروسات تمامًا ، يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر بشكل كبير ، خاصة إذا كان شخص ما في منزلك مصابًا بفيروس المعدة.

نصائح لتجنب انفلونزا المعدة

اغسل يديك بشكل متكرر: اغسل يديك جيدًا بعد استخدام الحمام أو تغيير الحفاض ، قبل تناول الطعام أو التعامل معه ، وبعد لمس الأشياء أو الأسطح التي قد تحتوي على فيروسات.

حافظ على نظافة الأسطح: ركز على الأسطح عالية اللمس ، مثل مقابض الأبواب ، ومقابض الأجهزة ، وأجهزة التحكم عن بُعد ، ومفاتيح الإضاءة ، والكونترتوب.

طهر: إذا أصيب شخص ما في منزلك بالقيء أو الإسهال بسبب أنفلونزا المعدة ، فقم بتطهير المنطقة وتنظيفها جيدًا بعد ذلك. استخدم 5 إلى 25 ملعقة كبيرة للتبييض لكل جالون من الماء أو منظف منزلي آخر معتمد لفيروسات مثل نوروفيروس.

تدرب على سلامة الغذاء: اغسل جميع المنتجات الطازجة قبل تناول الطعام. تأكد من طهي جميع الأطعمة إلى درجة الحرارة المناسبة قبل الاستهلاك ، تعامل مع الطعام أو أعده دائمًا على سطح نظيف.

تنظيف الغسيل المتسخ، إذا كان شخص في منزلك مصابًا بأنفلونزا المعدة ، فتأكد من تنظيف الملابس المتسخة أو الفراش أو المناشف على الفور. اغسل باستخدام المنظفات والماء الساخن وجفف باستخدام مجفف.

لقاح: يتوفر نوعان من اللقاحات للمساعدة في منع عدوى فيروس الروتاعند الرضع