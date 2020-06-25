دراسة تؤكد أن بعض الأدوية قد تؤدى لتساقط الشعر

ذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، حدوث تساقط الشعرالموصوف تقنيًا باسم الثعلبة كأثر جانبي نادر لكل العقاقير المخفضة للكوليسترول، كما يمكن أن تؤدي العديد من الأدوية الأخرى إلى تساقط الشعر أيضًا: ومنها دواء مثبط للحمض يستخدم لقرحة المعدة أو الاثني عشر، مضادات الالتهابات غير الستيرويدية مثل الأيبوبروفين ، مضادات الاكتئاب وأدوية أخرى لارتفاع ضغط الدم ، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.

تختلف الآليات وهي صورة مربكة ، على سبيل المثال ، في بعض حالات فقدان الشعر لدى النساء بسبب انقطاع الطمث (يؤدي انخفاض هرمون الاستروجين إلى زيادة نسبة الهرمونات الأخرى ، وحويصلات الشعر حساسة لأي تدفق في مستويات الهرمون).

يمكن استعادة نمو الشعر الطبيعي في البعض عن طريق العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) ولكن ، في حالات أخرى ، يحدث تساقط الشعر بسبب العلاج التعويضي بالهرمونات

عندما يشتبه في أن الدواء هو السبب ، فإن الإجراء الصحيح - تحت إشراف طبي - هو التوقف عن تناوله وإعادة تقييمه ، شريطة أن يكون الدواء غير ضروري.

إذا تم استعادة نمو الشعر واستغرق الأمر شهرين أو ثلاثة للتأكد من ذلك - فإن المرحلة التالية هي إعادة التحدي ، حيث يمكنك تجربة الدواء الأصلي مرة أخرى

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