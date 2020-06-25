اكتئاب الحمل من الأشياء الطبيعية التى تمر بها السيدات خلال شهور الحمل قد يكون ذلك نتيجة التغيرات الهرمونية فى الجسم أو نتيجة الاجهاد والتعب الشديد ، وضمن سلسلة موضوعات كل ما تريد معرفته عن اكتئاب الحمل عند السيدات وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س:ما مدى انتشار الاكتئاب أثناء الحمل؟

ج:تشير الأبحاث إلى أن حوالي 7 ٪ من النساء الحوامل يعانين من الاكتئاب أثناء الحمل. قد تكون المعدلات أعلى في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب الشعور المستمر بالحزن وفقدان الاهتمام

هي عوامل خطر الاكتئاب أثناء الحمل؟



ج:تشمل بعض عوامل خطر الاكتئاب أثناء الحمل ما يلي" القلق، ضغوط الحياة، تاريخ الاكتئاب، ضعف الدعم الاجتماعي،الحمل غير المقصود".



س:ما هي علامات وأعراض الاكتئاب أثناء الحمل؟



ج:علامات وأعراض الاكتئاب أثناء الحمل هي نفسها التي تحدث مع الاكتئاب في العموم وتتضمن الدلائل الإضافية التي قد تشير إلى الاكتئاب أثناء الحمل ما يلي

1:القلق المفرط بشأن طفلك.

2:اضطرابات شديدة فى النوم.

3:الشعور بالحزن الشديد.

4: عدم القدرة على ممارسة الأنشطة ممتعة.

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5:التفكير بالموت او الانتحار.

6:البكاء المتكرر.

س:ما أهمية علاج الاكتئاب أثناء الحمل؟



إذا كنتِ تعانين من الاكتئاب غير المعالج ، فقد لا تطلبين الرعاية المثلى قبل الولادة ، أو تناول الأطعمة الصحية التي يحتاجها طفلك ، أو الحصول على الطاقة اللازمة لرعاية نفسك. أنتِ أيضًا أكثر عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة وتواجهين صعوبة في الارتباط بطفلك.

اعتمادًا على شدة الاكتئاب ، قد تشمل خيارات العلاج النفسي أو مضادات الاكتئاب

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