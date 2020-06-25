تعرف على كيفية الأستفادة من فيتامين "د" دون الخروج من المنزل

يمكن أن يكون البقاء في الداخل لحاجة الأمان والرفاهية بمثابة فترة راحة للكثيرين ، خاصة في هذه الحرارة الحارقة، ولكن ماذا عن الجرعة اليومية من ضوء الشمس وفيتامين د التي يحصل عليها المرء من أشعة الشمس المباشرة.



فيتامين د هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، ويمكن أن يؤدي نقصه وفقا لموقع "onlymyhealth"، إلى مخاوف صحية مختلفة، وإذا كنت تعتقد أن نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي فقط إلى مشكلات مثل التعب العام، يجب على المرء أيضًا أن يفهم بعض الحقائق حول كيفية تأكيد المواقع الصحية المتعددة وخبراء الصحة على الحاجة المتزايدة لفيتامين D ، حيث أنه يساعد في عمل الجسم ككل ، بعض عوامل الخطر للنقص هي:

بدانة

الناس ذوي البشرة الداكنة للغاية

الأشخاص الذين يقيمون في معظم الأوقات في الداخل

الأشخاص الذين يعيشون في مناطق أكثر برودة

ومن ثم ، هل تعلم أنه إذا كان الخروج في الهواء الطلق غير ممكن ، فهناك طرق أخرى أيضًا ، والتي يمكن أن تساعدنا في الحصولعلى فيتامين د.

كيفية تحقيق نقص فيتامين د دون الخروج في الشمس



النظام الغذائي والاحتياطات الأخرى لنقص فيتامين د:

وفقًا لاحتياجات الجسم ، يجب على المرء أن يأخذ حوالي 600 وحدة دولية في اليوم لمكافحة نقص فيتامين د، وإذا لم يكن في الداخل ، يجب على المرء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية نقص في الجسم. اتبع هذه الخطوات:



1. التعرض لأشعة الشمس لمدة 30 دقيقة أمر ضروري، فقط اجلس في الشرفة مع تعريض ساقيك في الشمس.

2. تناول المزيد من المأكولات البحرية ومنتجات الألبان في نظامك الغذائي: حيث أن المأكولات البحرية بشكل أساسي ذات محتوى من الأحماض الدهنية ، وهو أمر ضروري لنقص فيتامين د، أيضا يجب إضافة البيض ، والفطر ، والحبوب، ثم تناول أقراص زيت كبد سمك القد ولكن فقط بعد 3. التحقق مع طبيب حول الجرعة الصحيحة.

4. يمكن أن تساعد بدائل الحليب مثل حليب الصويا وحليب اللوز أيضًا في سد النقص.

5. مكملات فيتامين د لأولئك الذين يظهرون نقص حاد. لكن الجرعة فقط بعد استشارة خبير صحة.

مخاطر نقص فيتامين د

التعرض للمرض بسهولة:

يحافظ فيتامين د على مناعة قوية ، مما يمكّن النظام من إبقاء الالتهابات الفيروسية والبكتيرية في مكانها، نقص فيتامين د يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالبرد والإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي.

التعب:

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الدم إلى التعب ، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين د في مستويات الدم مباشرة إلى التعب المزمن، يمكن أن يكون الافتقار إلى الطاقة متناسبًا بشكل مباشر مع مستويات فيتامين د في الجسم.

هشاشة العظام:

حالة مزمنة عند النساء، ونقص فيتامين د أكثر شيوعًا لدى النساء ، مما يؤدي إلى تدهور العظام بشكل أسرع، وبالتالي ، فإن نقص فيتامين د في الجسم يزيد من خطر الإصابة بالكسور.

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