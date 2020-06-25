دراسة تؤكد أن السمنة فى الخمسينات من العمر يزيد خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 31%

أشار الباحثون، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة في الخمسينات من العمر، لديهم خطر أكبر بنسبة 31%، للإصابة بالخرف، ويعتقدون أن الخطر هو الأعلى للنساء المصابات بدهون البطن، كشفت صحيفة "The Sun "البريطانية، أن عوامل الخطر تزيد احتمالات الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بنسبة 30%، .

أطلق البروفيسور أندرو ستيبتوي من جامعة يونيفيرسيتي كوليدج لندن، على الخرف وأكثر أنواعه شيوعًا هو مرض الزهايمر، "أحد التحديات الصحية الرئيسية"، وأخبر المجلة الدولية لعلم الأوبئة: "الخرف هو أحد التحديات الصحية الرئيسية في القرن الــ 21.

وقالت الصحيفة، تشير نتائجنا إلى أن ارتفاع معدلات السمنة سيضاعف المشكلة، من خلال تحديد العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف والتي تتأثر بعوامل نمط الحياة، نأمل أن يتم منع جزء كبير.

وقالت الدكتورة دورينا كادار، من معهد علم الأوبئة والرعاية الصحية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وكبيرة المؤلفين في الدراسة: "تقدم هذه النتائج دليلاً جديدًا على أن السمنة قد تكون لها آثار مهمة من حيث خطر الخرف، مضيفة، يجب مراقبة كل من مؤشر كتلة الجسم، وحالة محيط الخصر لتجنب مضاعفات التمثيل الغذائي أو الأوعية الدموية، ومن ثم، يوصى بتقليل الوزن إلى المستويات المثلى من خلال اعتماد أنماط صحية ومتوازنة من الأكل، مثل النظام الغذائي المتوسطي، والتمارين البدنية المناسبة، وتقليل استهلاك الكحول طوال فترة حياة البالغين بأكملها.

وقالت الصحيفة، قام فريق البحث بتحليل بيانات أكثر من 6500 شخص كانوا جزءًا من الدراسة

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرف على طرق تفادي جلطات الأوعية الدموية والشرايين أثناء الصيام

10 تغييرات بسيطة في النظام الغذائي تساعد في التغلّب على السكّري