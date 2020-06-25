تعرف على اهم فوائد د فيتامين ب5 العديدة

فيتامين ب5 أو B5 ويسمى أيضًا حمض البانتوثنيك، هو واحد من 8 فيتامينات ب وهو ضرورى لتكوين خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين حول جسمك، وتساعد على إطلاق الطاقة من البروتين والكربوهيدرات والدهون التي تتناولها ومثل بقية فيتامينات B المعقدة الأخرى، فإنه يساهم في صحة الشعر والجلد والعينين، لهذا السبب غالبًا ما يضاف فيتامين ب 5 إلى منتجات الشعر والجلد، وخاصة الكريمات المرطبة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد فيتامين ب5.

فوائد فيتامين ب5



فوائد فيتامين ب5 كثيرة ولا حصر لها، ويتوفر هذا الفيتامين في جميع الأطعمة تقريبًا، بما في ذلك معظم الخضروات وتشمل فوائد فيتامين ب5

-يساعد فيتامين B5 جسمك على إطلاق الطاقة من البروتين والكربوهيدرات والدهون التي تتناولها، لذلك يمكنه إعادة بناء الأنسجة والعضلات والأعضاء.

-يعزز صحة الجهاز الهضمي، ويدعم جهازك العصبي ، ويساعد على استقلاب الكوليسترول ، ويعزز عملية التئام الجروح الجلدية ، ويسهل على الجسم استخدام الفيتامينات الأخرى (خاصة فيتامين B2).

وتوصي الهيئات الصحية عادة بتناول ما بين 4 و 7 ملج في اليوم للبالغين تعتمد متطلبات B5 الدقيقة لجسمك على عمرك وجنسك وعوامل أخرى.

بما أن B5 موجود في العديد من الأطعمة، يُعتقد أن متوسط ​​النظام الغذائي يوفر ما يكفي.

لا يمكن تخزين فيتامين ب5 في الجسم، لذلك تحتاجه في نظامك الغذائي كل يوم ومع ذلك ، من السهل دمجها في نظام غذائي صحي ومتوازن وتوجد في معظم الخضروات تشمل مصادر فيتامين ب5 الغنية بشكل خاص ما يلي:

-البطاطا.

-الطماطم.

-البيض.

-الحليب.

-عيش الغراب.

-البروكلي.

-القرنبيط

-الكرنب

-سمك السالمون

-عدس

-المكسرات

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-بازلاء

-كل الحبوب

يتم تدمير فيتامين ب 5 من خلال تعرض الطعام للحرارة عند الطهي، من المهم استخدام الطعام الطازج والبخار بدلاً من الغليان وتجنب أوقات الطهي الطويلة جدًا للحفاظ على فاعلية الفيتامين.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن عمليات التعليب والتجميد تدمر B5 لذا تناول الطعام الطازج كلما أمكن ذلك

اعراض نقص فيتامين ب5



نقص فيتامين B5 نادر للغاية. يمكن رؤيته فقط في ضحايا المجاعة أو الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ، ويمكن علاجه بسهولة عن طريق المكملات.

-التعب والإعياء

-التهيج

-اللامبالاة

-ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم

-حرقان أو ألم في الذراعين أو الساقين أو القدمين

-الغثيان

-عسر الهضم

-إغماء

-الشيب المبكر أو تساقط الشعر

-ارتفاع معدل ضربات القلب

-القابلية للعدوى

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