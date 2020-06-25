شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطورة استخدام الحمامات العامة فى زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدام دورات المياه العامة قد يشكل خطورة في انتقال فيروس كورونا، لذا يجب الانتباه، فالأمر لا يتعلق فقط بخطر انتقال العدوى من البراز، كما أثبتت العديد من الدراسات بل أيضاً يمثل ضيق الحمامات وقلة التهوية والرطوبة وازدحامها بالناس وعدم ارتداء البعض الكمامات عاملاً يزيد خطر انتقال عدوى كورونا، في هذا التقرير نتعرف على مخاطر استخدام الحمامات العامة في زمن الكورونا، وفقاً لما نقله موقع "CNN" عن البروفيسور علي نوري، عالِم الأحياء الدقيقة ورئيس اتحاد العلماء الأمريكيين.

مخاطر استخدام الحمامات العامة في زمن الكورونا

من الأفضل عدم استخدام الحمامات العامة إلا عند الضرورة للأسباب التالية:

1- دورات المياه العامة غرف صغيرة نسبيًا وهذا يجعل من الصعب التباعد الاجتماعي، الذي يتفق العلماء على أنه ضروري لمكافحة وباء كورونا.

2- المراحيض العامة سيئة التهوية فهي مساحات مغلقة وليست بها نوافذ، لذا فهي بيئة خصبة لتواجد فيروس كورونا وغيره من الفيروسات.

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3- يتفاقم هذا الخطر بسبب تدفق مياه الصرف الصحي، والتي يمكن أن ترسل غيومًا من الجسيمات المتطايرة التي قد تحمل الفيروس المنتشرة في الهواء.

4- يمكن أن تكون مجففات الهواء الساخن القوية مشكلة أيضًا، حيث وجدت دراسة أن مجففات الهواء عالية الطاقة تبعثر الفيروسات لمسافة تصل إلى 3 أمتار، وفقًا لورقة عام 2015 في مجلة علم الأحياء الدقيقة التطبيقية.

5- المراحيض المشتركة بين العديد من الأشخاص لها نفس مخاطر لمس الأسطح مثل أي مكان، لذا قد تكون مقابض الأبواب والحنفيات والأماكن الأخرى التى لمسها شخص مصاب بـ Covid-19 تمثل خطورة أيضاً.

6-ازدحام الحمامات العامة فمن الأفضل استخدام حمام فردي لا تحتاج إلى مشاركته مع أشخاص آخرين، ووجود أشخاص كثيرون ينقل العدوى وكذلك عدم ارتداء بعض الأشخاص في الحمامات العامة الكمامة الطبية يجعلك أكثر عرضة للخطر.