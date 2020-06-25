دراسة تؤكد أن مصابو كورونا أكثر عرضة للإصابة بعدوى بكتيرية مقاومة للأدوية

ما زال العلماء يتعلمون كيف يمكن أن يؤدى فيروس كورونا إلى مضاعفات خطيرة، وتعتبر العدوى الشديدة من المضاعفات الشائعة التي تحدث فيها عدوى بكتيرية ثانوية فوق العدوى الفيروسية الأولية خاصة.

الأشخاص الذين ظلوا لفترات طويلة في وحدة العناية المركزة مثل أولئك الذين يعانون من كوفيد ١٩ والذين يمكن إدخالهم إلى المستشفى لأسابيع عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية الثانوية.

ووفقا لتقرير لموقع healthline الطبي فإن حوالي 50% من الأشخاص الذين ماتوا بسبب COVID-19 لديهم أيضًا عدوى بكتيرية أو فطرية كان بعضها مقاومًا المضادات الحيوية

قال كوري ديتويلر ، دكتور في علم الأحياء الدقيقة في جامعة كولورادو ، بولدر ، يدرس مقاومة الأدوية: "ما يحدث هنا هو أن نصف مرضى COVID يصابون بعدوى مقاومة للميكروبات غير قابلة للعلاج ، لذا فإن مضاداتنا الحيوية ، مضادات الفطريات لدينا لا تعمل".

وأضاف الدكتور ماثيو جرانت ، أخصائي الأمراض المعدية في طب جامعة ييل ، أن اصابه مرضي الحالات الشديدة لكورونا بعدوى بكتيرية اضافيه يرجع إلى عدة أسباب الأول هو حالة تسمى الالتهاب الرئوي المرتبط بالتهوية وهي عدوى في الرئة تتطور عندما تدخل الجراثيم الضارة إلى رئتي الشخص عبر جزء من جهاز التنفس الصناعي الذي يمر عبر الحلق موضحا ان هذه الحاله غير مقتصرة فقط علي الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا بمعنى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض فيروسية تنفسية أخرى بالجهاز التنفسي معرضون أيضًا للالتهاب الرئوي البكتيري كعدوى.

كما أن المرضى الذين يعانون من COVID-19 معرضون أيضًا لعدد من أنواع العدوى الأخرى ، مثل عدوى المسالك البولية أو عدوى مجرى الدم ، نظرًا لأنهم غالبًا ما يتم توصيلهم بالحقن الوريدي والقسطرة التي يمكن أن تجلب البكتيريا الخارجية إلى الجسم.

وأضاف جرانت أن بعض خبراء الصحة يشتبهون في أن بعض العلاجات المستخدمة في المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا قد تزيد من خطر الإصابة بعدوى ثانوية

على سبيل المثال ، الستيرويدات ، التي تم استخدامها على الأشخاص الذين يعانون من الحالات الشديدة من فيروس كورونا ، لديها خطر معروف للعدوى البكتيرية ، كما يقول غرانت.

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دواء آخر مثبط للمناعة يدعى tocilizumab ، والذي يستخدم على المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا ، مرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية ، وفقًا لما ذكره الطبيب جرانت.

ووفقا للخبراء يعاني المرضى في المستشفيات الذين يعانون من حالات حادة من COVID-19 من تلف رئوي هائل ، مما يجعلهم أكثر عرضة للتلف من مسببات الأمراض الخطيرة

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