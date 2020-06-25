دراسة تتوصل لعلاقة بين الأم الحامل والتغيرات بتركيبة أمعاء الرضع

كشفت دراسه بحثية ارتباط نوبات الأم المزمنة قبل الولادة والتركيزات المرتفعة من هرمون الكورتيزول بتركيبة الأمعاء الدقيقة من الرضيع ، وفقًا لورقه بحثية بجامعة توركو بفنلندا، وتساعد النتائج على فهم أفضل لكيفية ربط إجهاد ما قبل الولادة بنمو وتطور الرضيع. تم نشر الدراسة في مجلة علم النفس والغدد الصماء.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuro science العلمية يمكن أن يرتبط إجهاد ما قبل الولادة بنمو الرضع وتطورهم. ومع ذلك ، لم يتم بعد فهم الآليات الكامنة وراء هذا الارتباط بشكل كامل.

وقالت الدكتورة آنا أتاتسينكي إن هذه الدراسة تمكن الباحثين من إظهار أن الكرب النفسي المزمن للأم وتركيزات الكورتيزول المرتفعة أثناء الحمل ترتبط بتكوين ميكروبات الأمعاء لدى الرضع ولكن ليس بالتنوع

واستخدمت الدراسة تحليل الكورتيزول للشعر الذي مكن من قياس متوسطات تركيز هرمون الكورتيزول للتوتر على مدى عدة أشهر. بالإضافة إلى ذلك ، تم تقييم أعراض الأم ثلاث مرات أثناء الحمل. تم تحليل الجراثيم المعوية لدى الرضع مبكراً في عمر 2.5 شهر مع تسلسل الجيل التالي.

في السابق ، ركزت دراسات مماثلة على الحيوانات وكانت اثنتان من الدراسات البشرية الأصغر مما جعل هذه البيانات تتكون من 399 أمهات وأطفالهن الأكبر في العالم حتى الآن، توفر النتائج المستلمة معلومات جديدة مهمة حول هذه الظاهرة. بالإضافة إلى ذلك ، تمكنت هذه الدراسة من تأكيد الملاحظات التي تم إجراؤها سابقًا.

واضاف الباحثون في الدراسة "أكتشفنا ، على سبيل المثال ، أن الكرب النفسي المزمن قبل الولادة للأم كان مرتبطًا بزيادة وفرة أجسام Proteobacteria في ميكروبات الأطفال. بالإضافة إلى ذلك ، ارتبطت الأعراض النفسية المزمنة بانخفاض وفرة أجناس Akkermansia التي تعتبر لتعزيز الصحة على الأقل لدى البالغين ”

وفقًا لـلدراسة كان من المثير للاهتمام أيضًا أن تركيزات الكورتيزول المنخفضة كانت مرتبطة بزيادة وفرة الملبنة في الميكروبات المعوية للرضع تعتبر بكتيريا الملبنة هامه لتعزيز الصحة.

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ومع ذلك ، تحتوي البكتيريا الجرثومية أيضًا على أنواع قادرة على التسبب في التهاب في الجسم. يمكن أن ترتبط البكتيريا المسببة لخطر الإصابة بمرض الطفل في وقت لاحق من الحياة لذلك ، يعتبر الباحثون أنه من المهم دراسة كيفية ارتباط التغييرات الملحوظة بنمو الطفل المتأخر.

وأشار الباحثين أن دراستهم لم توضح العلاقة بين السبب والنتيجة ، أو ما إذا كان الضغط النفسي قبل الولادة مرتبطًا بالاختلافات في منتجات التمثيل الغذائي الميكروبي أو على سبيل المثال في وظيفة الجهاز المناعي

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