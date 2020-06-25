تعرف على أهم الآثار الجانبية للإغلاق فى زمن كورونا على صحتك

واجه كثير من الناس تأثيرات جانبية للإغلاق والبقاء في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا وأدى التحول في نمط الحياة والروتين اليومي إلى بحر من الآثار الجانبية، بما في ذلك زيادة الوزن، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الآثار الجانبية التي قد تواجه الكثير من الناس بسبب الإغلاق في زمن كورونا، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ووفقاً لاستطلاع رأى أجراه موقع WebMD، فقد شهد عدد هائل من الأمريكيين زيادة في الوزن بسبب القيود المفروضة من قبل إغلاق فيروس كورونا.

ووجدت الدراسة أيضًا أن ما يقرب من نصف النساء أبلغن عن زيادة الوزن (47 %) بالمقارنة مع 22 % من الرجال.

أسباب زيادة الوزن أثناء إغلاق الكورونا

وجد معظم المشاركين (60 %) أن ارتفاع مستويات التوتر وأسلوب الحياة الذى يعتمد على الكسل وقلة النشاط هو السبب.

من المهم ملاحظة أنه بين العمل في المنزل والعمل من روتين المنزل، من السهل جدًا الاستسلام لإغراءات المنتجات المعلبة والصناعية والأطعمة السريعة كل هذه العوامل، عندما يقترن مع عدم ممارسة الرياضة يمكن أن يسبب زيادة الوزن.

ووفقًا للدراسة، أفاد 75 % من الأشخاص بزيادة حوالي 0.4 إلى 4 كيلوجرامات (تقريبًا) بينما اعترف 21 % من المستجيبين بأنهم اكتسبوا حوالي 5 إلى 8 كيلوجرامات أثناء الإغلاق.

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وقال 4٪ من المشاركين إنهم كسبوا ما يقارب 10 كيلو خلال فترة الحجر الصحي.

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