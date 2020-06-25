دراسة تؤكد أن إصابتك بالتهاب الأمعاء يجعلك أكثر عرضة للخرف والزهايمر

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية أن الأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وذلك يؤكد الدراسات السابقة التي تشير إلى وجود صلة بين المعدة والدماغ ووجدت الدراسة أيضاً أن اختلالات الأمعاء المرتبطة بالتهاب الأمعاء قد تؤثر على التدهور المعرفي والإدراكي .

ووفقاً لموقع "CNN" فإن مرض التهاب الأمعاء، الذي يشمل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، هو مرض التهابي مزمن تصيب الملايين حول العالم ويتسبب بشكل متقطع في آلام في المعدة وإسهال وبراز دموي.

وفقا للباحثين، كانت دراستهم أول من اكتشف مرض التهاب الأمعاء كعامل للخرف.

قال الدكتور بيجن زانج، الزميل في قسم أمراض الجهاز الهضمي بقسم الطب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ، وشارك في تأليف الدراسة: "لقد مرت سنوات قليلة جدًا على أننا نعرف أن مرض التهاب الأمعاء مرتبط بالاكتئاب والقلق".

وقال تشانج "كنا نعلم أن 30٪ من الأشخاص المصابين بالتهاب الأمعاء سيطورون هذه الأمراض، ومع ذلك ، لم نبدأ حتى وقت قريب في النظر في المزيد من التغييرات المعرفية العصبية والتراجع المعرفي العصبي."

تتكون بكتيريا الأمعاء أو الميكروبيوم لدينا من البكتيريا والفيروسات والميكروبات الصغيرة ولكنها في الواقع قوية جدًا يبدو أنها تساعد وظائف التمثيل الغذائي لدينا، وتساعد على حمايتنا من مسببات الأمراض وإدارة أجهزة المناعة لدينا.

يعتقد أن مرض التهاب الأمعاء ينشأ من استجابة مناعية مختلة أو مرتفعة للتغيرات في بكتيريا الأمعاء لشخص معرض وراثيا كما يمكن أن تنجم عن عوامل بيئية.

قامت الدراسة بتحليل 1742 مريضًا مصابًا بالتهاب الأمعاء الالتهابي والذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر من قاعدة بيانات أبحاث التأمين الصحي الوطنية التايوانية، وقارنتهم بأكثر من 17،400 شخصًا بدون مرض.

تم تتبعهم لمدة تصل إلى 16 عامًا لفحص العلاقة بين الخرف و IBD كانت الدراسة قائمة على الملاحظة ولم تحدد السبب والنتيجة كما لم ينظر في عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

كان لدى المشاركين المصابين بالتهاب الأمعاء الالتهابي نسبة أعلى من الإصابة بالخرف 4.1٪ ، وتم تشخيصهم قبل أكثر من سبع سنوات من هؤلاء المرضى الذين لا يعانون من التهاب الأمعاء. كان معدل الإصابة بالخرف 5.5٪ بين مرضى داء الأمعاء الالتهابي مقارنة بـ 1.4٪ بين أولئك الذين لم يكن لديهم داء الأمعاء الالتهابي.

كان الأفراد المصابون بالتهاب الأمعاء الالتهابي في خطر أكبر لنوعين من الخرف: الخرف الزهايمر، الذي ينتج عن تلف الخلايا العصبية وموتها ويؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك؛ والخرف الوعائي ، الذي ينبع من الحالات التي تمنع أو تقلل تدفق الدم إلى الدماغ.

ووجدت الدراسة أن العلاقة بين التهاب الأمعاء والخرف هي نفسها للرجال والنساء.

كان الأفراد المصابون بالتهاب الأمعاء الالتهابي في خطر أكبر لنوعين من الخرف: الخرف الزهايمر، الذي ينتج عن تلف الخلايا العصبية وموتها ويؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك؛ والخرف الوعائي ، الذي ينبع من الحالات التي تمنع أو تقلل تدفق الدم إلى الدماغ.

ووجدت الدراسة أن العلاقة بين التهاب الأمعاء والخرف هي نفسها للرجال والنساء.

اقترحت الأبحاث الحديثة وجود علاقة بين مرض التهاب الأمعاء وتطور مرض باركنسون، وهو اضطراب في الجهاز العصبي التدريجي يؤثر على الحركة من خلال التسبب في الهزات أو الصلابة أو التباطؤ.

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قد يلعب مرض التهاب الأمعاء دورًا من خلال الالتهاب المزمن ، وتعطيل الحواجز المعوية ودم المخ ، وإلحاق الضرر بالميكروبات المعوية بالإضافة إلى الاستعدادات الجينية.

قال تشانج إن أحد التفسيرات المحتملة للعلاقة بين مرض التهاب الأمعاء والخرف هو أن مرض التهاب الأمعاء يمكن أن يضر بالبكتيريا المعوية التي تساعد في صنع وإطلاق الرسل العصبي الذي يساعد في إدارة الالتهاب.

وأضاف أن "جسمك يمكن أن يسهم في التهاب الدماغ". على سبيل المثال ، يصاحب مرض الزهايمر ، وهو الخرف الأكثر شيوعًا ، التهاب في الدماغ يمكن أن يضر العمليات المعرفية.

يرتبط الالتهاب بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أيضًا ، مما قد يؤدي إلى الخرف الوعائي الذي يقطع الدم من الدماغ وبالتالي الوظيفة المعرفية.

بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الأبحاث أن الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب الأمعاء الالتهابي ، مثل مضادات TNFs - الأدوية التي ساعدت على تقليل الالتهاب - قد تكون متورطة في التنكس العصبي. وأشارت الدراسة إلى أن هذا قد يفسر سبب كون مخاطر الخرف أعلى لمن يتناولون أقوى الأدوية.

وقالت الدكتورة ألين شرباتي بيشفيان، مديرة مركز أمراض الأمعاء الالتهابية في مستشفى سيبيلي التذكاري في واشنطن العاصمة، التي لم تشارك في الدراسة، إن هناك عدة عوامل أخرى يمكن أن تفسر الارتباط أيضًا.

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