شكرا لقرائتكم خبر عن «يهددون بانقراض البشر».. علماء يكتشفون 28 فيروسًا في طبقات الجليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فريق من العلماء عن اكتشاف 28 فيروسًا لم تكن معروفة للعلم سابقا، عثروا عليها في عينات مستخرجة من طبقات الجليد بالتبت.

وذكر موقع «أم بي سي نيوز» أن هناك بعثة بحثية اتجهت إلى جبال كونلون الواقعة في التبت عام 2015، وحصلوا على العديد من العينات من نهر جوليا الجليدي.

وتمت دراسة العينات في وقت لاحق من قبل متخصصين من روسيا والصين وإيطاليا في المختبر.

وأظهرت النتائج وجود 28 فيروسا غامضا، وصفهم العلماء بأنهم قد يتسببوا في انقراض البشرية.

ووفقا للعلماء، فإن ارتفاع درجات الحرارة قد يسبب أمراضًا جديدة وقديمة شائعة في نصف الكرة الجنوبي، مثل الكوليرا أو حمى الضنك أو الملاريا.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه من الممكن ألا يكون لدى البشرية مناعة ضد بعض الفيروسات القديمة، التي يمكن أن تسبب انقراض البشر.

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وأشار العلماء إلى أنه في عام 2007 تم العثور على جثة امرأة في ألاسكا، كانت أنسجتها تحتوي على سلالة غير عادية من الإنفلونزا، وكانت أشبه إلى الإنفلونزا الإسبانية التي أطاحت بملايين البشر.

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