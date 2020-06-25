علاج توقف التنفس اثناء النوم يمنع المضاعفات الصحية طويلة المدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف التنفس أثناء النوم من اضطرابات النوم الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا تركت دون علاج، حيث يمكن أن تزيد من خطر حدوث مشاكل صحية طويلة المدى ، مثل أمراض القلب وداء السكري من النوع 2، في هذا التقرير نتعرف على علاج ضيق التنفس أثناء النوم، وفقاً لموقع "إنسايدر".



توقف التنفس أثناء النوم

توقف التنفس أثناء النوم ما هو

توقف التنفس أثناء النوم هو حالة يتوقف فيها الأشخاص عن التنفس كليًا أو جزئيًا أثناء نومهم وهناك نوعان رئيسيان من توقف التنفس أثناء النوم: انقطاع النفس الانسدادي النومي وتوقف التنفس أثناء النوم المركزي.

انقطاع النفس الانسدادي النومي هو النوع الأكثر شيوعًا حيث يصيب حوالي مليار شخص حول العالم.

انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) هو أكثر أنواع توقف التنفس أثناء النوم شيوعًا يحدث عندما يسقط اللسان على الحنك الرخو (المنطقة في الجزء الخلفي من الفم وأعلى الحلق) يدفع الحنك الرخو إلى الجزء الخلفي من الحلق ، مما يسد مجرى الهواء كليًا أو جزئيًا.



علاج توقف التنفس أثناء النوم

علاج توقف التنفس اثناء النوم

علاج توقف التنفس أثناء النوم يعتمد على تشخيص طبيبك، ويجب أن تعمل مع طبيبك لمعرفة أفضل طريقة لعلاج انقطاع النفس أثناء النوم، يشمل العلاج عادةً مزيجًا من تغييرات نمط الحياة أو العلاجات أو الأجهزة أو العمليات الجراحية

وعلاج توقف التنفس أثناء النوم يشمل:

تغيير نمط الحياة

يمكن أن تساعد بعض التغييرات الأساسية في نمط الحياة في تخفيف أعراض توقف التنفس أثناء النوم، في معظم الحالات ، قد يوصي طبيبك بهذه الخطوات بالإضافة إلى العلاج الطبي الآخر:

-خسارة الوزن يرتبط توقف التنفس أثناء النوم ارتباطًا وثيقًا بالسمنة: يعاني حوالي 70٪ من الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم من السمنة و يرتبط فقدان 10٪ من وزن الجسم بانخفاض 20٪ في أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم.

-الحد من تناول الكحول يرتبط استهلاك الكحول بزيادة خطر توقف التنفس أثناء النوم، ويمكن أن يساعد تجنب الكحول على تقليل أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم ومنعها من التفاقم.

-تغيير وضع النوم على وجه التحديد ، سترغب في تجنب النوم أفقيًا على ظهرك للمساعدة في إبقاء مجرى الهواء خاليًا ومعالجة توقف التنفس أثناء النوم.

يمكن أن يؤدي رفع رأسك وجزء من الجسم أثناء النوم لتجنب النوم على ظهرك - إلى تحسينات كبيرة قصيرة المدى لانقطاع النفس أثناء النوم.



علاج توقف التنفس أثناء النوم

علاج توقف التنفس أثناء النوم بآلة ضغط الهواء

إن آلة ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) عبارة عن قناع يناسب وجهك ويمرر الهواء برفق إلى الحنك الرقيق أثناء نومك.

هذا الضغط اللطيف يكفي لمنع مجرى الهواء من السقوط في المرضى الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم ، وأحيانًا يكون العلاج الوحيد الذي ستحتاجه إنه العلاج غير الجراحي الأكثر فعالية للمرضى.

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علاج توقف التنفس أثناء النوم بأجهزة توضع على الفم

يتم ارتداء الأجهزة التي يتم وضعها الفم مثل واقي الفم أثناء النوم هذه يمكن أن تدفع الفك السفلي إلى الأمام وتساعد على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.

هناك أكثر من 100 من هذه الأجهزة المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج انقطاع النفس أثناء النوم.

العلاجات الجراحية

يمكن أن تكون العلاجات الجراحية لانقطاع النفس أثناء النوم فعالة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين جربوا آلة CPAP أو الأجهزة الفموية ووجدوا أنها غير مناسبة لهم.

إن الجراحة - التي تتضمن عادةً إزالة اللوزتين - هي علاج شائع لانقطاع النفس أثناء النوم لدى الأطفال.

بالنسبة للبالغين ، تكون الجراحة أقل شيوعًا ولكنها قد تكون ضرورية عندما يكون انقطاع النفس أثناء النوم شديدًا وفى حال فشلت العلاجات الأخرى والخيارات الجراحية تهدف إما إلى إزالة الأنسجة أو إعادة وضعها لفتح مجرى الهواء بشكل أكبر."

اعراض توقف التنفس اثناء النوم

اعراض توقف التنفس أثناء النوم تشمل:

-الشخير بصوت عال

-الاختناق أثناء الليل

-نعاس أثناء النهار بسبب انقطاع النوم

-صداع الصباح

-صعوبة النوم طوال الليل

قد تلاحظ أيضًا حالات طبية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم تزداد سوءًا، حيث قد تزداد قراءات ضغط الدم نتيجة انقطاع التنفس أثناء النوم.