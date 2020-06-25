شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تتعاون مع اللجنة الأولمبية لمكافحة كورونا تحت شعار "أصحاء معا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللجنة الأولمبية الدولية، تتحد مع المنظمة، والأمم المتحدة، لمكافحة فيروس كورونا COVID-19، ففي اليوم الأولمبي ، أطلقت اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية، مع الأمم المتحدة، شراكة لتشجيع الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم ليكونوا اصحاء معا "HEALTHYTogether "، وسيسلط الشركاء الثلاثة والرياضيون الأولمبيون الضوء على التعاون العالمي اللازم للبقاء في صحة جيدة وتقليل انتشار وتأثير فيروس كورونا COVID-19

وقالت المنظمة: سيساعد الرياضيون الأولمبيون في تقديم معلومات صحية عامة ومهمة، لإلهام الناس على تبني أو مواصلة السلوكيات التي من شأنها الحد من الوباء، وتوفير المعلومات التي تعزز الصحة البدنية والعقلية، تبدأ الشراكة اليوم مع الأوليمبيين حول العالم الذين يعرضون تمارين مختلفة للبقاء بصحة جيدة خلال هذا الوقت.

أظهر مسح لمنظمة الصحة العالمية، أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا COVID-19 الوخيم كانوا يعيشون بالفعل مع أو في خطر الإصابة بالأمراض غير السارية.

تؤكد النتائج على أهمية الحفاظ على نمط حياة صحي بما في ذلك النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي، وتجنب التبغ والكحول.

“يسعدنا أن نتشارك مع اللجنة الأولمبية الدولية لنشر رسائل صحية مهمة من شأنها إنقاذ الأرواح. قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "سيساعدنا الرياضيون الأولمبيون على الدفاع عن السكان الأكثر صحة لضمان أن الناس يتمتعون بالمرونة كما يجب أن تكون أنظمتنا الصحية لمحاربة COVID-19".

على مدى الأشهر الستة الماضية ، أثرت جائحة فيروس كورونا COVID-19 على كل ركن من أركان العالم، وكل جانب من جوانب حياة الناس. يبحث العالم عن مؤسسات عالمية للعمل معًا ومن أجل القادة لتقديم معلومات موثوقة من مصادر يثقون بها، الرياضيون الأولمبيون رموز قوة يمكن أن يكونوا بمثابة رسل موثوقين لهذه المعلومات.

قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، "يمكن للرياضة أن تنقذ الأرواح، لقد رأينا خلال الأشهر القليلة الماضية، مدى أهمية الرياضة والنشاط البدني للصحة والرفاهية، وبالعمل مع منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، يمكننا اتخاذ خطوة أخرى معًا، سنطلب من رياضيينا الأولمبيين المساعدة في تبادل المعلومات وأفضل الممارسات التي يحتاجها العالم الآن. "

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وأضاف أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، "خلال هذا الوقت من التحديات والتغيير غير المسبوق من وباء فيروس كورونا COVID-19 إلى النضال المستمر من أجل العدالة العرقية والاجتماعية، إلى أزمة المناخ، لم يكن هناك قط حاجة أكبر من التضامن، والأمل العالميين، لطالما جلبت الحركة الأولمبية ورياضيوها أفضل ما في الإنسانية، ويسر الأمم المتحدة العمل مع اللجنة الأولمبية الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، في دعوة الناس في كل مكان إلى الاتحاد وأن يكونوا " اصحاء معا"..

وأضاف، ستعمل الشراكة العالمية، من خلال أصوات الرياضيين الأوليمبيين، أصوات ترمز إلى المثابرة والتفاني والتحمل، الصفات التي يحتاجها جميع الأفراد خلال هذا التحدي للصحة العامة، ستعمل منظمة الصحة العالمية، مع الرياضيين، لإيصال رسائل صحية مخصصة للأشخاص الذين يعيشون في مراحل مختلفة من الوباء من خلال المنصات الرقمية.

سيجتمع الرياضيون الأولمبيون والرياضيون والمعجبون في جميع أنحاء العالم، ليكونوا نشطين في أكبر تمرين رقمي على مدار 24 ساعة في العالم.

توصي منظمة الصحة العالمية، بأن يمارس البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني متوسط ​​الشدة على مدار الأسبوع، بينما يمارس الأطفال والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عامًا 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل إلى الشديد النشاط يوميًا.

استمع وشارك مع النجوم الأولمبيين مثل لاعبة الجمباز لوري هيرنانديز، والرياضي الرائع مارتن فوركايد، والتايكوندو سوبريمو لوتالو محمد، والمصارع فينش فوجات، وتونجا بيتا توفاتوفوا المفضلة على سبيل المثال لا الحصر.

وأضافت المنظمة، ستكون التمارين مباشرة علىolympics Instagram في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي في مناطق زمنية مختلفة حول العالم، مع استضافة الرياضيين المعنيين محليًا للأنشطة الحية.

سيتوفر على قناة الألعاب الأولمبية مقطع فيديو تجميعي يضم 23 لاعبًا أولمبيًا مختلفًا من جميع أنحاء العالم يعرض حركات التمرين المفضلة لديهم.