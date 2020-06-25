شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على عدد ساعات النوم الصحية للرضع.. وأبرز علامات الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز الشهور الأولي من حياة الأطفال حديثي الولاده بكثرة النوم والتى قد تصل الي 14أو 17 ساعة في فترة 24 ساعة، ففي الأشهر الستة الأولى من الحياة ، سيضاعف الطفل حجمه ووزنه تقريبًا كل هذا العمل الشاق يعني أنهم بحاجة إلى الكثير من النوم والطعام وفقا لتقرير لموقع healthline الطبي.

وقد يقطع الطفل نومه كل ساعة تقريبًا لتناول وجبة أو تغيير حفاضات يفضل بعض الأطفال أيضًا أن يكونوا أكثر نشاطًا ومرحًا في الليل أكثر من النهار.

يستيقظ الأطفال في العادة بشكل روتيني لإطعامهم كل بضع ساعات حتى إذا لم يستيقظوا بمفردهم ، فيجب علي الأم إيقاظهم لتناول الطعام كل 2-3 ساعات حتى يزداد وزنهم عن وزن الولاده.

الصغار الجدد لديهم بطون بحجم صغيرة للغاية هذا يعني أنها تمتلئ بسرعة ، ولكن يجب أن يتغذون كل ساعة إلى 3 ساعات حتى في منتصف الليل

أنماط النوم العادية للأطفال

يقسم المواليد عادةً 14-17 ساعة من النوم بين النوم أثناء النهار والنهار ، على الرغم من ذلك في أجزاء صغيرة من الوقت لا ينام الأطفال عادةً لفترات أطول حتى عمر 3 إلى 6 أشهر.

وتتغير أنماط نوم الطفل الرضيع مع نموه أسبوعًا بعد أسبوع، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بأن يحصل الرضّع الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 12 شهرًا على ما بين 12 و 16 ساعة من النوم في فترة 24 ساعة.

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ولكن هناك حالات قد يكون نوم الطفل الرضيع بها لفترات طويلة مؤشر لوجود مشكله صحيه ويجب اخبار الطبيب في حالات إ ذا كان الطفل حديث الولادة ، عمره 3 أشهر أو أقل ، فيجب ألا ينام أقل من 11 ساعة ولا ينام أكثر من 19 ساعة في غضون 24 ساعة.

يجب ألا يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 11 شهرًا على أقل من 10 ساعات من النوم وألا يناموا أكثر من 18 ساعة في غضون 24 ساعة.

ماذا تفعل إذا ظهر طفلك خاملا

إذا كان طفلك يعاني من الخمول أو النعاس المفرط أو يبدو أنه ليس لديه طاقة ، فقد يبدو عليه النعاس أو الكسل أو الغضب ، حتى عندما يكون مستيقظًا. أو قد لا يستجيبون كثيرًا عند محاولة إيقاظهم.

قد لا يبدو الطفل الخمول مهتمًا بالتغذية أو يبدو متعبًا جدًا لإرضاعه يمكن أن يشير هذا في بعض الأحيان إلى المرض أو عدم كفاية نقل الحليب.

قد تشمل أسباب الخمول عند الأطفال حديثي الولادة ما يلي:

الجفاف ، لا يتغذى بشكل صحيح، انخفاض سكر الدم، ارتفاع درجه حرارته، الالتهابات، حمي.

يمكن أن يكون الأطفال خمولين لعدة أسباب ، بعضها أكثر خطورة من البعض الآخر يجب استشارة الطبيب اذا كان الطفل يبدو نائمًا أو سريع الانفعال أو أقل يقظة من المعتاد.