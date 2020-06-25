تعرف على أعراض الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الزائدة الدودية من حالات الطوارئ التي تحتاج الي تدخل جراحي فورى لاستئصالها خوفا من حدوث مضاعفات خطيرة وأيضا للتخلص من الألم الشديد الذى يسببه الالتهاب، فمكن أن يؤدي الانسداد في الزائدة الدودية الى التهابها وحدوث عدوى وقد ينجم الانسداد عن تراكم المخاط أو الطفيليات أو البراز.

ووفقا لتقرير لموقع healthline الطبي عندما يكون هناك انسداد في الزائدة الدودية ، يمكن للبكتيريا أن تتكاثر بسرعة داخل العضو هذا يتسبب في التهاب وتذييل الزائدة الدودية ، مما يؤدي في النهاية إلى التهاب الزائدة الدودية.

الزائدة الدودية توجد في الجانب الأيمن السفلي من البطن إنها حقيبة ضيقة على شكل أنبوب بارزة من الأمعاء الغليظة.

على الرغم من أن الزائدة الدودية هي جزء من الجهاز الهضمي ، فهي عضو أثري هذا يعني أنه لا يوفر وظيفة حيوية وأن الانسان قد تعيش حياة طبيعية وصحية بدونها، ويعتقد البعض أنهت تحتوي على أنسجة تساعد الجهاز المناعي على معالجة العدوى في الجسم.

إذا لم يتم الحصول على علاج سريع لالتهاب الزائده الدودية ، فقد يؤدي ذلك إلى تمزق وإخراج البكتيريا الخطرة إلى البطن وتسمى العدوى الناتجة بالتهاب الصفاق هذه حالة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.

إن تمزق الزائدة الدودية هو حاله تدد الحياة. نادرًا ما يحدث التمزق خلال الـ 24 ساعة الأولى من الأعراض ، ولكن خطر التمزق يزداد بشكل كبير بعد 48 ساعة من ظهور الأعراض.

من المهم جدًا التعرف على الأعراض المبكرة لالتهاب الزائدة الدودية لطلب العلاج الطبي فورًا.

أعراض التهاب الزائدة الدودية

يسبب التهاب الزائدة الدودية مجموعة متنوعة من الأعراض أهمها وجع بطن، حمى منخفضة،غثيان،التقيؤ، فقدان الشهية، إمساك، إسهال صعوبة في تمرير الغاز.

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وفقًا لكليه الطب بجونز هوبكنز ، يمكن أن تتمزق الزائدة في غضون 48 إلى 72 ساعة بعد ظهور الأعراض، يجب الذهاب إلى المستشفى على الفور عند الشعور بأى من من الأعراض التالية

الم فى البطن

عادة ما ينطوي التهاب الزائدة الدودية على ظهور تدريجي لآلام مملة أو تقلصات أو آلام في جميع أنحاء البطن، عندما يصبح الزائدة الدودية أكثر تورمًا وإلتهابًا ، فإنه سوف يهيج بطانة جدار البطن ، والمعروفة باسم الصفاق.

هذا يسبب ألمًا حادًا موضعيًا في الجزء السفلي الأيمن من البطن، يميل الألم إلى أن يكون أكثر ثباتًا وشدة من الألم الباهت المؤلم الذي يحدث عندما تبدأ الأعراض.

حمى خفيفة

عادة ما يسبب التهاب الزائدة الدودية حمى بين 37.2 درجة مئوية و 38 درجة مئوية قد يكون لدي المريض أيضا قشعريرة،إذا انفجرت الزائدة الدودية ، فقد تتسبب العدوى الناتجة في ارتفاع الحمى قد تعني الحمى التي تزيد عن 38.3 درجة وزيادة معدل ضربات القلب أن تمزق الزائدة الدودية.

اضطراب في الجهاز الهضمي

يمكن أن يسبب التهاب الزائدة الدودية الغثيان والقيء. قد يفقد المريض شهيته ويشعر بأنه لا يمكنه تناول الطعام، قد يصاب أيضًا بالإمساك أو يصاب بالإسهال الشديد.

أعراض التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال

يجب نقل الطفل إلى المستشفى إذا اشتبهت في إصابته بالتهاب الزائدة الدودية فلا يستطيع الأطفال دائمًا وصف ما يشعرون به، قد يواجهون أيضًا صعوبة في تحديد الألم ، وقد يقولون إن الألم في بطنهم بالكامل، هذا يمكن أن يجعل من الصعب تحديد أن التهاب الزائدة الدودية هو السبب.

يمكن للوالدين أن يخطئوا بسهولة في التهاب الزائدة الدودية من الأفضل دائمًا توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بالتهاب الزائدة الدودية، يمكن أن يكون الزائدة الممزقة خطرة على أي شخص ، ولكن خطر الوفاة أعلى عند الرضع والأطفال الصغار.

غالبًا ما يُظهر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 عامًا وأصغر الأعراض التالية لالتهاب الزائدة الدودية التقيؤ، انتفاخ البطن أو التورم

أعراض التهاب الزائدة الدودية أثناء الحمل

تتشابه العديد من أعراض التهاب الزائدة الدودية مع مضايقات الحمل وتشمل هذه التشنجات في المعدة والغثيان والقيء.

ومع ذلك ، قد لا تعاني النساء الحوامل دائمًا من الأعراض الكلاسيكية لالتهاب الزائدة الدودية ، خاصة في وقت متأخر من الحمل يدفع الرحم المتنامي الزائدة إلى أعلى أثناء الحمل هذا يعني أن الألم قد يحدث في الجزء العلوي من البطن بدلاً من الجانب الأيمن السفلي من البطن.

النساء الحوامل المصابات بالتهاب الزائدة الدودية أكثر عرضة للإصابة بحرقة المعدة أو الغازات أو نوبات الإمساك والإسهال المتناوبة.