شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تجيب.. هل يمكن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، أن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة يقلل من القدرة على التنفس.
وقالت عبر صفحتها الشخصية على «تويتر»: «ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة، لأنها قد تقلل من القدرة على التنفس».
أضافت: «ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة يتسبب في تكوين العرق بداخلها، من ثم ابتلالها بسرعة، الأمر الذي يؤدى إلى نمو الميكروبات سريعاً، مع صعوبة في القدرة على التنفس».
وأوضحت أن الإجراء الوقائي لممارسة الرياضة في ظل الجائحة هو الابتعاد دائما عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
59,561
-
تعافي
15,935
-
وفيات
2,450
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تجيب.. هل يمكن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.