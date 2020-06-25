شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تجيب.. هل يمكن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، أن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة يقلل من القدرة على التنفس.

وقالت عبر صفحتها الشخصية على «تويتر»: «ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة، لأنها قد تقلل من القدرة على التنفس».

أضافت: «ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة يتسبب في تكوين العرق بداخلها، من ثم ابتلالها بسرعة، الأمر الذي يؤدى إلى نمو الميكروبات سريعاً، مع صعوبة في القدرة على التنفس».

وأوضحت أن الإجراء الوقائي لممارسة الرياضة في ظل الجائحة هو الابتعاد دائما عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.