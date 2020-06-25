شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الجلوس الصحيح في «التشهد» لمن أجرى عملية «تغيير مفصل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح دكتور طلال بخش، استشاري طب وجراحة العظام طريقة الجلوس الصحيح في التشهد لمن أجريت له عملية تغيير المفاصل.

وقال دكتور بخش، في مقطع فيديو عبر “تويتر”،: “إن المرضى الذين أجري لهم عملية تركيب مفصل اصطناعي أقول لهم لا تجلسوا في التشهد الجلسة العادية لأن المفصل الصناعي ليس كالمفصل الطبيعي”.

وأضاف “بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة المفصل الاصطناعي قد يتعرض للضرر، وهذا قد يسبب مشكلة للمريض وقد يحتاج عملية ثانية، ولذلك أنصح بعدم الجلوس في التشهد لمن أجرى عملية تركيب مفصل اصطناعي لأن العواقب قد تكون شديدة الخطورة.

يذكر أن دكتور طلال بخش، كان قد وجه في وقت سابق، مجموعة من النصائح للحفاظ على الركبة مع التقدم في السن.

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وقال “إن ثني الركبة هو في حد ذاته رياضة”، لافتا إلى أن ثني الركبة للآخر مثل هيئة الشخص الجالس للتشهد مفيد للركبة، لأن العظام تبعد عن بعض فليس هناك ضغط على العظام.

وأضاف “لكن طول الجلسة قد يتسبب في حدوث ألم ومشاكل خاصة في ظل حالة تآكل الغضروف وليس المفصل نفسه، بالنسبة لكبار السن”.

وختم د. طلال بخش بقوله “لذلك أنا أقول لكبار السن، صلي عادي ولكن بعد الصلاة قم واجلس على الكرسي أو أجلس متربعا لتقليل الضغط على الركبة”.

يذكر أن نصحية د. بخش بشأن عدم الجلوس للتشهد لمن أجرى عملية جراحية في الركبة أو تركيب مفصل اصطناعي جاءت لتوضيح مدى خطورة الجلوس في التشهد مثل الشخص العادي، وتصحيحا لسوء الفهم الذي حصل لدى البعض بشأن الجلوس في الصلاة.