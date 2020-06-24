شكرا لقرائتكم خبر عن رغم فوائد العديدة.. هل يزيد الحليب خطر الإصابة بالسرطان؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ينصح خبراء الصحة الكبار والبالغين بشرب الحليب بسبب فوائده الصحية الكثيرة، وبسبب احتوائه على الكالسيوم، فيما يقول علماء آخرون إن شرب الحليب ضار للجسم، ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

إلا أن خبير التغذية الإسباني الدكتور أيتور سانتشيز، أجاب عن سؤال شائع فيما إذا كان تناول الحليب يؤدي إلى تطور أمراض السرطان أم لا؟.

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وفي هذا السياق قالت صحيفة La Vanguardiа، إن الدكتور كولين كامبيل قال في كتابه “دراسات صينية” أن بروتين كازين الموجود في الحليب، يساعد على تطور السرطان.

وعلق سانتشيز، بقوله إن مكونات الحليب ليست فقط بروتين كازين، لذلك من الخطأ الخروج باستنتاج مطلق عن فوائد ومضار هذه المادة الغذائية، استنادا إلى خصائص هذا البروتين بالذات.

وأشار الخبير في رده، إلى أن هناك عددا من الدراسات بشأن تطور مرض السرطان، يشير بعضها إلى ضرورة تقليص تناول المواد الغذائية التي تساعد على نمو الخلايا السرطانية. مضيفا، “يمكننا أن نستنتج، بأن منتجات الألبان لها علاقة بسيطة بتطور بعض أنواع السرطان، وخاصة سرطان البروستات”.

وخلص خبير التغذية الإسباني الدكتور أيتور سانتشيز إلى أنه وفقا للبيانات العلمية لا يزال دور منتجات الألبان “في هذا المرض” مثير للجدل، فقد بينت نتائج العديد من الدراسات، أن الحليب لا يمكن أن يؤثر بشكل كبير في علاج السرطان والوقاية منه. لذلك من الأفضل تقليص نسبته في النظام الغذائي قدر الإمكان.