اكتشاف علاج يحمي مرضى السكري من العمى

توصل علماء إلى أنَّ علاجاً تناظرياً لفيتامين "أ" يمكن أن يُحسِّن البصر لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري.

وكشف بحث جديد أنَّ جرعة واحدة من مركب chromophore 9- cis- retinal العلاج التناظري لفيتامين "أ" قد تحسِّن الوظيفة البصرية لدى الفئران المصابة بالسكري، بحسب ما نشره موقع "ميديكال نيوز توداي".

وقد يؤدي اعتلال الشبكية السكري إلى فقدان الرؤية لدى مرضى السكري خلال المراحل المتوسطة إلى المتأخرة، بسبب تلف الأوعية الدموية في شبكية العين.

ويقول العلماء إنَّ مرضى السكري معرّضون لخطر وجود الكثير من السكر في دمهم، وهو أمر قد يتسبب في انسداد الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى النزيف.

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ويمكن للعين أن تطور أوعية دموية جديدة، إلا إنها لا تعمل بكفاءة وقد تنزف بسهولة كذلك.

وتشير الدراسة إلى وجود دلائل على أن مرض السكري قد يؤدي إلى نقص في فيتامين "أ"، وأن مستويات "cis - retinal" أقل في الفئران المصابة بداء السكري.

وقادت هذه النتيجة مؤلفي الدراسة إلى الافتراض بأن التغيرات المبكرة في الرؤية في مرض السكري قد تكون ناجمة عن نقص فيتامين "أ" في شبكية العين.

ولاحظ الباحثون أن الفئران التي تلقت العلاج بمركب "cis- retinal" تحسَّنت لديها الرؤية بصورة ملحوظة على جميع القياسات.