شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لدواء ريمديسفير لعلاج مصابى كورونا بعد تصنيعه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أمجد طلعت مدير عام الشركة المصنعة لعلاج كورونا في مصر أنه تم تسليم 1100 جرعة من دواء ريمديسفير المنتج بالفعل في مصر لوزارة الصحة للبدء في استخدامه لعلاج مرضى الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا، وهى جرعات أولية ستكفى لعلاج 100 مريض داخل مستشفيات العزل الحكومية، وذلك بعد موافقة هيئة الدواء المصرية باستخدام ريمديسفير لحالات الطوارئ.

وينشر ”الخليج 365” أول صور لدواء ريمديسفير بعد تصنيعه رسميا فى مصر، وأوضح مدير عام الشركة المصنعة للدواء فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيتم إنتاج 16 ألف جرعة من دواء ريمديسفير في اليوم بواقع نصف مليون جرعة في الشهر.

وأضاف مدير عام الشركة المصنعة لعلاج كورونا في مصر، في حديثه لـ"الخليج 365": "هذا العلاج من أحدث الأدوية لعلاج كورونا والذى يستخدم في أمريكا وأوربا ومن أهمية هذا العلاج أنه يقلص فترة بقاء المصابين في المستشفى، ولدينا أمل وبشرة خير، ونقل المصابين من الحالة الشديدة للمتوسطة".

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وأوضح مدير عام الشركة المصنعة لعلاج كورونا في مصر:" لنا الحق لتصدير الدواء لأكثر من 127 دولة"، مضيفاً: "الدواء الآن يتم تصنيعه في مصر، وسيتم تسليم الدواء للجهات المعنية والأطباء خلال الساعات المقبلة، ونستطيع توفيره للأشقاء العرب والأفارقة".