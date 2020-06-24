12 نصيحة للتعايش من كورونا.. تجنب هذا الأمر في المقاهي

الخليج 365الأربعاء 2020/6/24 10:39 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت العديد من دول العالم رفع قيود الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والتعايش مع الفيروس مع أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية.
ومع إعلان مصر رفع حظر التجوال بداية من يوم السبت المقبل 27 يونيو/حزيران، قدم الدكتور هشام حتاتة، أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي، عدداً من النصائح للتعايش مع فيروس كورونا، وهي:
1. ارتداء أقنعة الوجه الواقية (الكمامات) في الأماكن ووسائل المواصلات العامة.
2. الحرص على التباعد الاجتماعي على الأقل متر ونصف المتر.
3. تجنب المصافحة والتقبيل.
4. غسل اليدين لمدة 30 ثانية مراراً وتكراراً والاستحمام فور الوصول إلى المنزل.
5. تجنب تناول الطعام أو الشراب في المطاعم والمقاهي في غير الأدوات ذات الاستخدام الواحد.
6. غسل الخضراوات والفاكهة جيداً.
7. ترك الأحذية إلى جوار باب المنزل وتطهيرها جيّداً.
8. ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي عند لقاء كبار السن.
9. تطهير اليدين بالكحول بعد ملامسة مقابض الأبواب وأزرار المصاعد.
10. استخدام المناديل الورقية عند العطس.
11. اتباع خطوات التطهير عند زيارة الطبيب.
12. تناول الفيتامينات والطعام الصحي لتقوية المناعة.
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