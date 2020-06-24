البقدونس لبشرة بيضاء نضرة

هل تعلمين أنّ البقدونس يعتبر بمثابة العلاج المثاليّ لجميع مشاكل البشرة كالتّجاعيد، والاسمرار، وغيرها من المشاكل التي تُصيب بشرة السيِّدات مع تقدُّم السِّن. لأنه يحتوي على فيتامين B9 الذي يُعدُّ عاملاً مساعداً لحماية الجلد صيفاً، إضافة إلى غناه بالحديد، وفيتامين ج، وغيرها من الفيتامينات المفيدة للبشرة والشَّعر، إضافة إلى أنّه يحتوي على مضادّات الأكسدة، ما يُحقّق فائدة للبشرة، ويقيها من السُّموم، ويمنع ظهور التّجاعيد عليها، ويُبعد عنها شيخوخة البشرة، لهذا اصنعي بنفسك صابون البقدونس الطبيعيّ الذي يُصفِّي البشرة، ويُفتِّحها، ويُعطيها الحيويَّة والنَّضارة.

المكونات :

1- صابون الطاووس أو صابون الغار.

2- ملعقتين من النشا.

3- ملعقتين من الحليب البودرة.

4- كوب من ماء الورد.

5- ملعقة عسل.

6- مجموعة من أوراق البقدونس.

الطريقة:

1- اخلطي المقادير جميعها في الخلاط الكهربائيّ ما عدا الصابون.

2- ضعي الصابون في قدر على نار هادئة.

3- أضيفي الخليط إلى الصابون بعد أن يلين.

4- بعدما يتجانس الخليط، قومي بصبِّه في قوالب "الفريزر"، وضعيه في الثَّلاجة.

5- بعد تماسك الصّابون، ابدئي بغسل وجهك بها يوميّاً، كما يُمكنك استخدامها على كامل الجسم، وستُلاحظين نعومة وبياض البشرة مع الاستعمال المنتظم.

6- يُمكنك الاحتفاظ بباقي مكعَّبات الصّابون في "الفريزر".

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