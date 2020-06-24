ثلاث وصفات رائعة لعلاج جفاف اليدين الشديد

هل تعانين من جفاف وخشونة اليدين ولا تفلح كافة الكريمات المرطبة والطرق التي تتبعينها في استعادة نعومة يديك من جديد؟ تتعرض بشرة اليد إلى الجفاف الشديد نتيجة استخدامها لفترات طويلة تحت الماء أو القيام بالمهام المنزلية المرهقة، لذا نجدها مشكلة شائعة بين ربات البيوت، فكيف تتخلصين منها؟

إذا كنت تشعرين بالضيق لافتقاد أناملك لجاذبيتها بسبب جفافها، فإليك فيما يلي بعض الحيل المنزلية الفعالة للتخلص من خشونة الجلد وعلاج جفاف اليدين الشديد لأطول فترة ممكنة. الفازلينالفازلين من المواد الطبيعية السحرية في علاج جفاف اليد الشديد، فإنه يحتوي على الدهون المركزة التي تعمل على ترطيب مسام البشرة بعمق وتحفيزها على الاحتفاظ بالمرطبات لأطول فترة ممكنة. احرصي يوما بعد يوم على دهن البشرة بالفازلين قبل النوم مع ارتداء قفاز قطني طوال الليل ثم غسل البشرة في الصباح.مقشر الملح الخشن وزيت الزيتونتقشير البشرة يعمل على تجديد خلايا الجلد وإزالة الخلايا الميتة والقشور الجافة المتراكمة عليها مما يسمح بتعزيز نضارة البشرة ورطوبتها. اخلطي ملعقتين كبيرتين من ملح البحر مع كمية مماثلة من زيت الزيتون ودلكي بهما يديك في حركات دائرية لمدة عشر دقائق ثم اغسلي يديك. كرري هذا المقشر مرة أسبوعيا وستلاحظين كيف أصبح ملمس يديك ناعما وصحيا.الليمون والعسلإذا كنت تبحثين عن ترطيب عميق وسريع للأيدي شديدة الجفاف، فمزيج الليمون والعسل هو الحل الأمثل لك. فالعسل يساعد على ترطيب البشرة بشكل فعال أما الليمون فيعمل على تفتيح لونها. دلكي يديك بمزيج الليمون والعسل لمدة ٥ دقائق ثم اغسلي يدك. ولنتيجة أكثر فاعلية يمكنك إضافة القليل من السكر الأبيض للمزيج.

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