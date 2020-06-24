أسباب انتفاخ تحت العين وطرق العلاج الطبيعية

الحفاظ على صحة العيون له تأثيره المباشر على جمال وصحة بشرتك، فعند ظهور انتفاخات العينين ينعكس ذلك بالسلب على إطلالاتك ويجعلك تبدين ببشرة مرهقة وشاحبة، خاصة عند ظهور مشكلة الانتفاخات، وقبل أن نعرض لك طرق علاج انتفاخات العيون، فتعرفي على أسباب انتفاخ تحت العين وكيف يمكنك الوقاية منه بخطوات بسيطة. أسباب انتفاخ تحت العين لانتفاخ العينين الكثير من الأسباب، منها ما هو متعلق بالعادات اليومية الخاطئة مثل الأغذية غير الصحية، أو عدم الحصول على القسط الكاف من النوم، ومنها ما هو متعلق ببعض الأمراض، وإليك أهم أسباب انتفاخ تحت العين: الإرهاق وعدم الحصول على قسط كافِ من النوم يوميًا، بما لا يقل عن 7 أو 8 ساعات، فقلة النوم لها تأثيرها المباشر على صحة الجسم والعينين، والنوم لساعات قليلة يتسبب في مشكلات انتفاخ العينين. الإكثار من الموالح، وهو ما يُسبب انحباس السوائل في الجسم ومن ثَم ظهور انتفاخ العينين، كما له العديد من الأضرار الأخرى على صحة جسمك ولا يتسبب فقط في انتفاخ العنين بل في انتفاخ أطراف الجسم مثل القدمين والكفين. التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة، لذلك فاحرصي عند الخروج في أوقات الشمس القوية، ارتداء نظارات الشمس الواقية، لتتجنبي انتفاخ العينين والهالات السوداء تناول أطعمة غير صحية طوال الوقت.، فالأطعمة الغنية بالدهون لها الكثير من التأثيرات السلبية خاصة على الكبد، وهو ما يتسبب في انعكاس ذلك على العينين، وظهور انتفاخات أسفلها كبر السن، فمع التقدم في العمر يبدأ شكل العينين نفي التغير ويتسبب في ظهور انتفاخات العينين. العامل الوراثي، ففي بعض الحالات يكون الأمر ناتج عن الجزء الوراثي. الجيوب الأنفية، حيث أن الالتهاب الشديد للجيوب الأنفية يتسبب في امتلاء الجوب بالسائل المخاطي اللزج، والذي يتسبب بدوره في انسدادها وظهور آلام الجيوب الأنفية المختلفة مثل الصداع النصفي وانتفاخات ما حول العينين. استخدام بعض مستحضرات التجميل التي تتسبب في تهيج البشرة والعينين، فاحرصي على تجنب استخدامها، أو الإفراط حتى في المنتجات الجيدة. علاج انتفاخ تحت العين بالأعشاب استخدام الطرق الطبيعية في علاج الكثير من المشكلات الخارجية أمر له نتائجه الإيجابية وفوائده الجمالية الرائعة، ولا يتوقف الأمر هنا عند استخدام الأعشاب فقط في علاج انتفاخات العين، ولكن هناك الكثير من الطرق الطبيعية التي تساعدك في ذلك، وإليك أهم الطرق الطبيعية لعلاج انتفاخ تحت العين: مكعبات الثلج، فلمكعبات الثلج دورها في الحفاظ على جمال بشرتك، فتمرير مكعب واحد من الثلج على بشرتك يوميًا يحقق لك نتائج جمالية مذهلة ويقبض المسام، إلا أن فوائده لا تقف عند ذلك بل يمكنك التخلص من انتفاخات العينين بهذه الطريقة، حيث يعمل الثلج على تهدئة التهيجات واحمرار الجلد، كما يساعد في تنشيط الدورة الدموية. كمادات الشاي، فكمادات الشاي من أهم العلاجات الطبيعية في التخلص من انتفاخات العين، فقط بعد شرب كوب الشاي الخاص بك لا تتخلصي من الباكيت المستخدم وضعيه على العين المنتفخة لدقائق، وإذا كان انتفاخ أسفل العين موجود في العينين فاستخدمي باكت إضافي. شرائح الخيار، ويساعدك الخيار على تقليل انتفاخات أسفل العين، وكذلك تهدئة الهالات السوداء، فقط قطعي مجموعة من شرائح الخيار الرفيعة وضعيها على العين لدقائق. الكمادات الدافئة، والكمادات الدافئة من العلاجات المهمة لعلاج انتفاخ العين، خاص ةإذا كان السبب هو وجود دمل في العين، فتساعدك الكمادات الدافئة في تهدئة الدمل والتخلص منه وبالتالي علاج انتفاخ أسفل العين.

انتفاخ تحت العين مع ألم قد لا يتوقف الأمر عند حدوث انتفاخات تحت العين فقط ويصاحبه وجود ألم، وفي أغلب الحالات يكون الأمر ناتج عن تكون كيس دهني أو وجود دمل في العين، وهنا يمكنك استخدام العلاجات الطبيعية للتخلص من الدمل تحت العين، خاصة الكمادات، والتي لها دور مهم في علاج دمامل العين وصرفها في وقت قليل. الكمادات الدافئة، والكمادات الدافئة من العلاجات المهمة لعلاج انتفاخ العين، خاصة إذا كان السبب هو وجود دمل في العين، فتساعدك الكمادات الدافئة في تهدئة الدمل والتخلص منه وبالتالي علاج انتفاخ أسفل العين. ولكن، احرصي على متابعة الطبيب إذا لاحظت زيادة الأعراض بعد يومين وأن كمادات الماء لم تأت بالنتائج المطلوبة. علاج انتفاخ تحت العين والسواد أحد أكثر مشكلات العيون انتشارً هي مشكلات الانتفاخ والهالات السوداء، وربما يتعلق الأمر بمكلات مرضية، إلا أنه في أغلب الحالات يكون ناتج عن الإرهاق أو إجهاد العينين، وتكون العلاجات الطبيعية هنا فعالة ونتائجها رائعة، ومن أهم طرق علاج انتفاخ العين والسواد، هي استخدام شرائح الخيار، باستخدام مجموع من الشرائح المقطعة رفيعة جدًا ووضعها تحت العين. كما أن كمادات الماء الدافئ فعالة في علاج انتفاخات وسواد العيون أيضًا. علاج انتفاخ تحت العين الوراثي في أغلب المشكلات الوراثية يتطلب الأمر تدخل طبي، خاصة فيما يتعلق بالمشكلات الجلدية، وعند وجود انتفاخات العين الوراثية فمن الأفضل زيارة طبيبك المختص لتقديم العلاج لها، لأنه في هذه الحالة ستعمل الطرق الطبيعية على تقليلها ولكنها لن تخلصك منها تمامًا. انتفاخ تحت العين والكلى تراكم الأملاح في الجسم سبب رئيسي من أسباب انتفاخ تحت العين، وقد يكون انتفاخ الجفون أو وجود تورمات العينين إشارة على وجود مشكلة في الكلى، حيث يعمل تراكم الأملاح المعدنية والصوديوم في البول، مع ترسب الجراثيم والسموم في الدم في حدوث الكثير من المشكلات الصحية والتي تظهر أعراضها على الوجه والعينين، وفي هذه الحالة ستلاحظين تورمات في الوجه إلى جانب انتفاخ أسفل العين، وكذلك ظهور تورمات الكفين والقدمين.

علاج انتفاخ تحت العين

بعد أن تعرفت في السطور السابقة على أهم أسباب انتفاخ تحت العينن وكيف يمكنك استخدام الطرق الطبيعية في التخلص صمنه،

فإليك مجموعة من النصائح التي تجنبك التعرض لانتفاخ تحت العين وتساعدك في تقليل ظهور: احرصي على النوم لساعات كافية بما لا يقل عن 7 أو 8 ساعات يوميًا. اشربي كمية كبيرة من السوائل والماء، بما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا من الماء والذي يساعدك في التخلص من سموم الجسم وخفض نسبة الأملاح العالية والتي تضر بالكلى وتكون سبب رئيسي في ظهور انتفاخ تحت العين. تجنبي الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل، وتجنب الأنواع الرديئة نهائيًا، لما يمكن أن تسببه لك من تهيجات البشرة وانتفاخات تحت العين. تجنبي الإفراط في تناول الأطعمة الجاهزة والمليئة بالدهون، حيث أن الدهون سبب من أسباب انتفاخ تحت العين. احرصي على تمرير قطعة من الثلج يميًا على بشرتك وعلى العيون لما تمنحه لك من فوائد متعددة. قللي من استخدام الملح في الطعام، حيث تتسبب زيادة نسبة الأملاح في ظهور انتفاخ أسفل العين. العامل النفسي، احرصي على تقليل التوترات والضغوط، فللعامل النفسي دور مهم على صحة العين، فالنوم بعد البكاء على سبيل المثال أحد الأمور المتسببة في انتفاخات الوجه والعينين وتورمهما. بعد أن تعرفت على كل ما يتعلق بأسباب انتفاخ تحت العين، وكيف يمكنك علاجه، فاحرصي على تجنب الأسباب المؤدية له، وتابعي طبيبك الخاص إذا لاحظت حدوث تفاقم في الأعراض.

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