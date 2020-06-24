جيجي حديد تحن إلى عروبتها وتحضر أشهى "طبق فلافل" على الهواء

شاركت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، في تحضير الفلافل، الأكلة الشعبية عربيًا، خلال برنامج "Beat Bobby Flay" لتتحدى الشيف الحديدي بوبي فلاي، حيث حضّرت جيجي حديد البالغة من العمر 25 عامًا خلال حلقة البرنامج طبقا من الفلافل التي تذكّرها بأصولها العربية، وقالت إنها "ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بإعداد هذا الطبق النباتي المُعتمد على الحمص كمكون رئيس".

وأضافت جيجي: "اعتدت الذهاب إلى المطعم وتشكيل الفلافل مع والدي"، مضيفةً أنها تعشق الفلافل المقرمشة من الخارج، "ومن منا لا يعشقها"، وفقاً لما ذكر موقع مجلة "فوغ" باللغة العربية.

وتتضمن فكرة البرنامج الذي شاركت فيه جيجي حول منافسة الضيوف للشيف ومالك المطاعم الشهير بوبي فلاي في الطهو، حيث يستضيف البرنامج كل أسبوع شيفيْن للمشاركة في هذه المنافسة الحامية في فنون الطبخ، حيث ينال الفائز بالمسابقة فرصة المنافسة ضمن فريق فلاي قبل الحكم على أطباقه من قِبَل لجنة تحكيم مكوّنة من مشاهير الشخصيات.

وفي وقت سابق عبرت عارضة الأزياء عن إعجابها بأطباق طعام عربية، وعندما سألها أحد معجبيها عن طبقها الفلسطيني المفضل، قالت: "الكبة، واللبنية، والتبولة، أو مجرد بيضة، والزعتر من أجل الفطور".

وفي سياق آخر كانت جيجي حديد تعرضت لانتقادات عندما ظهرت على غلاف مجلة "فوغ" بالعربية، وبعد مرور أكثر من عام على القصة، ردت جيجي على تلك الانتقادات، وقالت: "عندما ظهرت على غلاف فوغ العربية تلقيت انتقادات ممن وصفوني بأنني لست عربية بما يكفي لأمثل تلك الفتيات رغم أنني نصف فلسطينية، ووصفوني بأنني عندما أقول أنا فلسطينية مثلما يقول شخص آخر أنا هولندي على سبيل المثال".

أضافت: "لم أكن عربية بما يكفي، لأمثل تلك الفتيات برأيهم، بالرغم من أنني نصف فلسطينية"، وتابعت: "أنا ألمانية وفلسطينية في وقت واحد، وأنا شقراء، وأحمل قيم أسلافي، وأقدر وأحترم ذلك".

يشار إلى أن جيجي كانت فاجأت الجمهور في نهاية شهر أبريل الماضي بالإعلان عن حملها الأول من حبيبها زين مالك، وأنها تقترب من الشهر الخامس من الحمل، وبالرغم من ذلك، لم تظهر علامات الحمل عليها مطلقًا بسبب أنها قررت إخفاء الحمل بالملابس والأزياء الفضفاضة حتى الإعلان في الوقت المناسب.

وفقًا لموقع TMZ، فإن عارضة الأزياء حامل في الأسبوع العشرين؛ ما يجعل موعد ولادتها في منتصف سبتمبر تقريبًا، وأثناء مشاركتها في عروض الأزياء هذا العام، قامت جيجي بإخفاء نتوء بطنها بالاعتماد على ملابس فضفاضة وكبيرة الحجم بدءًا من شهر فبراير على وجه التحديد.

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