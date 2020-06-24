القاهرة – لايف ستايل
من الممكن عمل مزيل عرق في المنزل من مواد طبيعية وبروائح زكية؛ كرائحة اللافندر، وماء الورد، وجوز الهند، تحول العديد من الأشخاص إلى روتين العناية بالبشرة والشعر الطبيعي.ولذلك يمكن ان تبدأ في استخدام مزيل العرق الطبيعي وذلك لتعدد ايجابيات المزيل المنزلي.
الخطوات
في وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف ، خذ ملعقتين من زبدة الشيا و 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ضعه في الميكروويف لمدة 40 ثانية حتى يتم تسييله.
أضيفي 3 ملاعق صغيرة من نشا الذرة ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. اخلط جيدًا حتى لا تكون هناك كتل أو فقاعات هواء.
بعد ذلك ، أضف 10-15 نقطة من الزيت العطري المفضل لديك. حتى زيت شجرة الشاي يعمل بشكل رائع. اخلط جيدًا وانقله إلى وعاء محكم الغلق.
ضع الحاوية في الفريزر لمدة ساعة. النتيجة: تحصل على مزيل عرق كريمي طبيعي يمكنك فركه تحت الإبطين.
ستساعدك هذه الزيوت العطرية على الاسترخاء في نهاية هذا الأسبوع
كما ان هناك احتمال كبير بأنك قد تشهد في الأسبوعين الأولين زيادة كبيرة في نمو البكتيريا المسببة للرائحة والتعرق المفرط.
هذه علامة على تعديل جسمك بعد سنوات من استخدام مضادات التعرق ومزيلات العرق. ولكن لا تقلق ، فهذه مجرد طريقة لجسمك للتخلص من السموم والتحول إلى شيء طبيعي يكون أفضل على المدى الطويل
قد يهمك ايضا:
طرق العناية بالبشرة السمراء من الألف الى الياء
روتين العناية بالبشرة بعد المصيف للتخلص من مشاكلها
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل مزيل عرق طبيعي من زبدة الشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.