كورونا حول العالم.. انتكاسة إيرانية و113 ألف حالة شفاء بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 480 ألفاً و598 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الأربعاء، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 9 ملايين و394 ألفاً و512 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 5 ملايين و79 ألفاً و149 مصاباً، حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

انتكاسة في إيران





قالت وزارة الصحة الإيرانية إنَّ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد- 19" في البلاد زاد إلى ما نحو 10 آلاف بعد تسجيل 133 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، في استمرار لانتكاسة جاءت بعد انخفاض مطرد في الأعداد اليومية ومع تخفيف قيود العزل العام.

وأضافت الوزارة، الأربعاء، أنه تم تسجيل 2531 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 212501 و9996 وفاة.

وتجاوز إجمالي الوفيات اليومية المئة على مدى الأسبوع الأخير، للمرة الأولى منذ شهرين، في انعكاس لزيادة حادة في الإصابات الجديدة منذ أن بدء تخفيف القيود على الحركة في منتصف أبريل/نيسان.

ويحذر كبار المسؤولين من آن لآخر من إعادة فرض القيود في حالة عدم الالتزام بالقواعد الصحية مثل التباعد الاجتماعي.

وفي إشارة تدلل على هذا القلق، قالت وكالة الأنباء الإيرانية، الثلاثاء إن صلاة الجمعة بالمساجد لن تٌستأنف في العاصمة طهران هذا الأسبوع، رغم الإعلان الأسبوع الماضي عن استئنافها.

وقال الرئيس حسن روحاني، السبت، إن الحكومة تدرس فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمساحات المغطاة خلال أيام نظراً لزيادة الإصابات المؤكدة.

113 ألف حالة شفاء بالسعودية





أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1387 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إلى تسجيل 3123 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 167267 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 2912 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 112797.

846 إصابة جديدة بالكويت





أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 337 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 846 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 41879 حالة.

ولفت إلى أن 153 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

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وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق أن 505 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 32809 حالات.

1199 إصابة جديدة في قطر





أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 104 حالات وفاة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إنه تم تسجيل 1199 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 90778 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 1582 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 73083 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4231 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 333172.

1142 إصابة جديدة في سلطنة عمان





أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 142 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إنه تم تسجيل 1142 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 33536 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 671 حالة لعمانيين، و471 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 693 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 17972.

186 إصابة في إثيوبيا





أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأربعاء، تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إلى 5034 العدد الإجمالي للمصابين.

وذكرت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 4034 شخصاً خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة لـ 181 إثيوبياً و5 أجانب.

ولفت البيان إلى أن من بين الإصابات 73 رجلاً و113 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و75 عاماً.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في إثيوبيا بلغ 1486 حالة بعد تسجيل 74 حالة شفاء جديدة فيما سجلت البلاد 78 وفاة، بعد تسجيل 3 وفيات جديد، الأربعاء.

حصيلة أفريقيا





أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا بلغ 324 ألفاً و696 حالة.

وذكر المركز أن إجمالي عدد حالات التعافي وصل إلى 154 ألفاً و170 حالة، فيما بلغت الوفيات بالقارة 8618 وفاة.

وأشار البيان اليومي للاتحاد الإفريقي إلى أن منطقة شمال أفريقيا سجلت 85343 إصابة، وجنوب القارة (110756)، والشرق (32644) والوسط (30996)، فيما سجلت دول غرب القارة 64957 إصابة.