4 زيوت عطرية لعلاج الكدمات تعرفي عليها

تعد الزيوت العطرية لعلاج للكدمات هو وسيلة ممتازة لتسريع الشفاء والحد من الألم والالتهاب، وتحسين مظهر هذه الإصابات مؤقتة، والكدمات هي بعض الإصابات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تحدث للجلد، وتحدث عندما تتمزق الأوعية الدموية في منطقة معينة ، مما يسمح لخلايا الدم بالتجمع تحت منطقة معينة من الجلد.

يؤدي استخدام الزيوت العطرية للكدمات إلى تحسين عملية الشفاء بسبب منشطاتها ومضادات الالتهاب والمسكنات خصائص مضادة للأكسدة،ومن أفضل الزيوت الأساسية للكدمات.

زيت إبرة الراعي

من المعروف أن هذا الزيت العطري يحفز إنتاج أنسجة صحية وجديدة ويزيد أيضًا من الدورة الدموية في موقع الكدمة وعلى الرغم من أن هذا قد يؤدي إلى التهاب إضافي في البداية ، إلا أن عملية الشفاء تحدث بشكل أسرع عند استخدام هذا الزيت القوي.

زيت الليمون

عندما تصاب بكدمة ، عادة ما تكون نتيجة تأثير قوي أو حدث مؤلم ،

لذلك يساعد استخدام زيت الليمون على القضاء على هذا الألم ، بفضل خصائصه المسكنة ويمكنه أيضًا تقليل التورم حول منطقة الكدمة ، مما يسمح بالشفاء بشكل أسرع.

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زيت الروزماري

من المعروف أن زيت إكليل الجبل يحتوي على عدد من مضادات الأكسدة القوية والمركبات المضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تنظم الاستجابة المناعية ، وتساعد على تقليل الالتهاب وتقليل الإجهاد التأكسدي ويمكن أن يساعد ذلك في فتح الطريق للتعافي بشكل أسرع.

زيت اللافندر

يشتهر هذا الزيت بقدرته على منع تكون الكدمات ، أو على الأقل تقليل مظهرها وهناك خصائص قابضة ومضادة للالتهابات في هذا الزيت يمكن أن تمنع الدم من التورم في منطقة التصادم ، مما يعني أنه إذا قمت بتطبيق الزيت على الفور ، فقد تتمكن من تجنب الكدمة تمامًا.

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