شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البريطانية: 30% من متعافى كورونا قد يعانون من تلف دائم بالرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إرشادات جديدة من هيئة الصحة البريطانية "NHS" أن حوالي 30% من المتعافين من كورونا قد يعانون من تلف دائم في رئتيهم مما يجعلهم يواجهون صعوبة فى التنفس، وقال الأطباء إن أمراض الجهاز التنفسي ستكون مشابهة للفيروسات التاجية الأخرى مثل: السارس والميرس اللذان يسببان ضرراً مستمراً في الرئة لذا قد يؤدي كورونا بعد التعافي إلى التليف الرئوي، وهو الندوب الدائمة في الرئتين.

ووفقاً لموقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية تقول إرشادات هيئة الصحة البريطانية المُسربة أن ما يصل إلى 30 % من الناجين من Covid-19 قد يعانون من تلف في الرئة على المدى الطويل، إذا اتخذ نفس المسار مثل سارز أو ميرس.

وحذرت الإرشادات من أن الناجين قد يواجهون "إعاقات جسدية وإدراكية ونفسية مستمرة" ، بما في ذلك متلازمة التعب المزمن.

وقد أظهرت دراسات أخرى أن فيروس كورونا يمكن أن يهاجم الأعضاء، مثل القلب والكبد والكلى والأوعية الدموية، كما حذر أخصائيو العلاج الطبيعي مرارًا وتكرارًا من أن المرضى قد يعانون من فقدان الحركة إذا ظلوا عالقين في أجنحة المستشفى لأسابيع.

وتم إرسال إرشادات NHS، التي نشرتها جريدة "تليجراف"، إلى الرعاية الأولية والخدمات المجتمعية، والتي تشمل الأطباء والممرضات.

وقالت: "ما يقرب من 30 % من الناجين من كورونا يعانون من ضعف فسيولوجي مستمر وأشعة غير طبيعية تتوافق مع أمراض الرئة التليفية."

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وأوضحت "من المتوقع أن يكون التليف الرئوي [تلف الرئة وتندبها] نتيجة لـ Covid-19."

وبحسب ما ورد حذر التوجيه من أن واحدًا من كل سبعة مرضى حاربوا من أجل حياتهم في العناية المركزة قد يصابوا بتلف دماغي دائم.

وقالت المذكرة إن 70 % منهم سيعانون من الهذيان مما سيؤدي إلى "ضعف إدراكي دائم" في حالة واحدة من كل خمس حالات.

دعا علماء حكوميون إلى إجراء دراسات للتحقيق في الآثار الدائمة للمرض، والتي وصفها بعض الخبراء بـ "إعاقة ما بعد الإصابة بكوفيد 19" وشبهوها بشلل الأطفال.

وافتتح رؤساء NHS الشهر الماضي مركز إعادة تأهيل لمساعدة الآلاف من مرضى Covid-19 على التعافي من الأضرار طويلة المدى التي يسببها الفيروس.