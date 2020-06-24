شكرا لقرائتكم خبر عن من قلب الحدث.. مراحل تصنيع أول علاج فى مصر لـ كورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أمجد طلعت مدير عام الشركة المصنعة لعلاج كورونا في مصر إن هذا اليوم يعد تاريخيا، حيث لدينا نفس الدواء الذي يستخدم في أمريكا وأوروبا بمصر، لأول مرة على مستوى الوطن العربي وإفريقيا.

وأضاف مدير عام الشركة المصنعة لعلاج كورونا في مصر، في حديثه لـ"الخليج 365": "هذا العلاج من أحدث الأدوية لعلاج كورونا بعدما أجازته منظمة الصحة العالمية، ومن أهمية هذا العلاج أنه يقلص فترة بقاء المصابين في المستشفى، ولدينا أمل وبشرة خير، ونقل المصابين من الحالة الشديدة للمتوسطة".

وأوضح مدير عام الشركة المصنعة لعلاج كورونا في مصر:" لنا الحق لتصدير الدواء لأكثر من 127 دولة"، مضيفاً: "الدواء الآن يتم تصنيعه في مصر، وسيتم تسليم الدواء للجهات المعنية والأطباء خلال الساعات المقبلة، ونستطيع إنتاج نجو مليون جرعة في الشهر الواحد، ونستطيع توفيره للأشقاء العرب والأفارقة".

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