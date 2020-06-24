شكرا لقرائتكم خبر عن ذا صن: ولادة 3 توائم مصابين بفيروس كورونا بالمكسيك فى حالة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة The Sun البريطانية، أنه تم ولادة 3 توائم حديثي الولادة مصابين بفيروس كورونا، حيث ظهرت تحاليلهم إيجابية للفيروس في حالة "غير مسبوقة" بعد مرور الفيروس عبر مشيمة الأم.



سبب اصابة 3 توائم بفيروس كورونا

وقالت الصحيفة، إنهم يستكشفون الآن إمكانية مرور فيروس كورونا عبر مشيمة الأم، بعد ولادة 3 توائم مصابين بالفيروس، فيما وصفه الأطباء بـ "حالة غير مسبوقة"، أحد الثلاثة، وهو ولد، يخضع للعلاج على جهاز التنفس الصناعى، في مستشفى في ولاية سان لويس بوتوسي، بالمكسيك، وأكد متحدث باسم هيئة الصحة المحلية، أن شقيقه، وشقيقته، في حالة مستقرة.

وقالت الصحيفة، ُيعتقد أن هذه هي الحالة الأولى لعدوى فيروس كورونا Covid في ولادات متعددة في أي مكان في العالم، مما دفع السلطات المحلية إلى التحقيق، يجري حاليًا اختبار الوالدين، وتقول السلطات، إنه من الممكن أن يكون أحدهما أو كلاهما بدون أعراض.

Advertisements

حالات نادرة..

قالت الصحيفة، يُعتقد أنه نادر الحدوث، ولكن منذ بدء جائحة فيروس كورونا Covid ، حقق العلماء في عدد قليل من الحالات التي يعتقدون فيها أن الفيروس ينتقل من الأم إلى الطفل في الرحم أو أثناء الولادة، حيث يعتقدون أن الفيروس انتقل عبر المشيمة، بينما كان الأطفال ما زالوا في الرحم.

كتب مؤلف الدراسة: "على الرغم من أن دراستين حديثتين أظهرتا أنه لا توجد نتائج سريرية أو تحقيقات توحي بالإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19 "، لذلك يجب اجراء تحقيقات لمعرفة سبب انتقال الفيروس للأطفال.

وقالت مونيكا ليليانا وزيرة الصحة في الولاية: "سيكون من المستحيل عليهم أن يصابوا في لحظة الولادة"، موضحة، أن المكسيك سجلت حتى الآن 185 ألف حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد 19 "، وتعتبر سابع أعلى عدد من القتلى بسبب فيروس كورونا بواقع 22.584.