شكرا لقرائتكم خبر عن حقن أول متطوع بلقاح مضاد لـ«كورونا» في بريطانيا.. وتوقعات باستخدامه بهذا الموعد حال نجاحه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت كلية “امبريال كوليدج” في لندن، أنه تم حقن أول متطوع بلقاح RNA ضد فيروس كورونا المستجد، المنتج في بريطانيا.
ووفقاً لـ”روسيا اليوم” ذكرت الكلية، التي صممت الدواء، أن لقاح RNA يحتوي على جزيئات فيروسية تشبه في بنيتها الحمض النووي الريبوزي المرسال (Messenger RNA).
وقال الأخصائي في مجال الأمراض المعدية البروفيسور روبن شاتوك، رئيس فريق البحث: “نتطلع الآن إلى انتقاء مجموعة المتطوعين بسرعة، للمشاركة في الدراسة لتقييم مدى سلامة اللقاح وقدرته على إنتاج الأجسام المضادة التحييدية، التي يعني ظهورها قدرة الجسم على الرد المطلوب لمقاومة كوفيد-19”.
وسيصبح الدواء جاهزا، للاستخدام على نطاق واسع، “في الربع الأول أو الثاني من عام 2021، إذا سارت الأمور على أكمل وجه”.
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