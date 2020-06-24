حيلة رخيصة تخلصك من آثار لدغة الناموس

خلاف على أن الناموس لدغته شىء مثير للضيق، ومع بدء الصيف وانتشار الذباب و الناموس، يعاني الكثير من لدغات الناموس على الجلد التي تسبب حكة واحمرار والتهاب مؤقت، والبعض يستخدم لها كريمات طبية لتقليل التهاب اللدغة.

ونقدم لكي علاج بسيط وسهلة ببيكربونات الصوديوم في علاج احمرار وحكة الجلد الناتجة عن لدغة الحشرات والناموس؛ لأن معظم الكريمات الخاصة بهذا الأمر تحتوي على نسبة من صودا الخبز، لذا يمكن استخدامها بشكل مباشر بدلًا من الكريمات.

الأستخدام

اخلطي ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع قليل من قطرات الماء

اخلطيهم جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة

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قومي بوضع هذا الخليط على مكان لدغة الحشرات

اتركيه لمدة دقائق وكرري التجربة مرتين في اليوم حتى تقل الحكة والالتهاب.

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