قناع سحري يخلصك من مشاكل البشرة الدهنية

القاهرة – لايف ستايل
تعاني أصحاب البشرة الدهنية وخصوصا الفتيات من مشاكل البشرة ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال ماسك البطاطس.
المكونات
بطاطس
ليمون
ماء ورد
التحضير
قطعي البطاطس الى شرائح صغيرة جدا ثم ضعيها في الخلاط واضربيها لتحصلي على شبه عصير للبطاطس.
ضيفي لها ثلاث ملاعق من الدقيق النقي وامزجيهم معا.
اضيفي الى الخليط ثلاث ملاعق من عصير الليمون ثم افردي الماسك على بشرتك بعد تنظيفها واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.
ضعي القليل من ماء الورد المثلج على بشرتك لتغلقي المسام وتنقي البشرة، وضعي طبقة واحدة من كريم الترطيب.
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