10 أطعمة دمجها سويًا ينقص الوزن ويساعد في التحكّم بالشهية

يشكو الكثيرون من عدم قدرتهم على التحكم في الشهية وخاصة عند اتباع حميات غذائية وتناول الطعام الصحي المنخفض السعرات الحرارية وممارسة التمرينات الرياضية؛ من أجل فقدان الوزن الزائد.

ووفقا لما نقلت “سبوتنيك” عن موقع “pinkvilla”، هناك العديد من الأطعمة الصحية التي تحقق نتائج مدهشة في خفض الوزن الزائد والتحكم بالشهية عند دمجها عند تناولها باعتدال، ومنها:

دقيق الشوفان وزبدة الفول السوداني

تحتوي زبدة الفول السوداني على البروتينات النباتية، وتعتبر مصدرا جيدا للدهون الصحية، بالإضافة إلى أنها منخفضة الكربوهيدرات، ومزجها بدقيق الشوفان الغني بالعديد من العناصر والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة وألياف البيتا جلوكان القابلة للذوبان، يؤدي لإنقاص الوزن والتحكم بالشهية.

العسل والليمون

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يعتبر مزج العسل بالليمون، وجبة فعالة لفقدان الوزن، حيث يعززان من عملية الأيض، بالإضافة لاحتوائهما على عدد قليل من السعرات الحرارية، وتطهيرهما الجسم من السموم التي يؤدي تراكمها لإبطاء عملية فقدان الوزن.

ومزج العسل بالليمون يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية التي تُشعر الجسم بالشبع والامتلاء لفترات طويلة، ومن المفضل تناول هذا المزيج على معدة خالية ويمكن إضافة القليل من القرفة.

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