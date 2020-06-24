ألمانيا تسجل 587 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليصل عدد المصابين إلى 191 ألفا و449 حالة. وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعديةأنه سجل 19 حالة وفاة، ليرتفع مجموع الوَفَيَات إلى 8914، مفيدًا أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ نحو 176 ألفا و300 حالة، بعد تسجيل 600 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية. قد يهمك ايضا: ألمانيا تسجل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا ألمانيا تسجل 407 إصابات جديدة بكورونا

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