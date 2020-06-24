اليابان تسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 97 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 10 حالات وفاة .

وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 18.106 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 966 حالة وفاة .

قد يهمك ايضا:

طرق تساعدك على التكيّف مع الفترة الاستثنائية بسبب "كورونا"

دراسة توضح سبب فقدان حاسة الشم بعد الإصابة بفيروس كورونا