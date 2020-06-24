المغرب تسجل 349 إصابة بفيروس كورونا

سجّلت المغرب اليوم 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 10693، فيما استقر عدد الوفيات عند 214 بعد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 8426 حالة بعد تعافي 19 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 573 ألف و396 بعد الكشف المخبري.

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