الإعلام الفلسطيني يعلن وفاة زوجة أحمد ياسين مؤسس حركة "حماس"

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوفاة حليمة ياسين أم محمد، زوجة مؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحمد ياسين، بعد صراع طويل مع المرض.وقالت مصادر طبية إن أم محمد وصلت إلى مستشفى الشفاء بغزة متوفية، وكانت الراحلة في أواخر السبعين من عمرها.وتزوجت أم محمد الشيخ ياسين وهي من أقاربه عام 1959، وأنجبت له 7 بنات و4 أبناء.وعبر رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، عن تعازيه بوفاة أم محمد، قائلا في بيان له إنه "ببالغ التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، ينعى.. إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية، الحاجة المجاهدة حليمة ياسين أم محمد زوجة الشهيد القائد المؤسس الشيخ أحمد ياسين".

وأضاف: "وافتها المنية بعد مسيرة حافلة بالتضحية والصبر والعطاء، والوقوف إلى جانب شيخ المجاهدين في مراحله كافة، رحمها الله، نعم المرأة الصابرة المحتسبة التي عاشت مع الشيخ، وتنقلت في كل مراحل حياته الدعوية والجهادية، وتحملت غيابه سنوات طويلة رهن الاعتقال ثم استشهاده".وتابع: "إننا في قيادة الحركة سنبقى الأوفياء للشيخ المؤسس، ولعائلته ولأهله، ولذويه، ولكل عوائل الشهداء الأبرار".يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي قد اغتال أحمد ياسين في 22 مارس 2004، بعد خروجه من صلاة الفجر في مسجد "المجمع الإسلامي" القريب من منزله بحي الصبرة في مدينة غزة.

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