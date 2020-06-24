كل ما تريدين معرفته عن الحمل بالتوأم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:42 مساءً - جدول المحتوى 1. كيف يتم الحمل بالتوأم؟ 2. أعراض الحممل بالتوأم. 3. أعراض الحمل بتوأم قبل الدورة بيومين. 4. كيف تكتشفين أنك حامل بتوأم؟ 5. أعراض الحمل بتوأم بنات. 6. أعراض الحمل بتوأم اولاد. 7. مخاطر الحمل بتوأم للأم والطفل. 8. أهم النصائح للحامل بالتوأم خلال فترة الحمل. رغم أن الحمل بتوأم يكون مرهقاً بالنسبة للأم، وكذلك هناك نسبة ليست بسيطة من الخطر تهدد الأجنة سواء كانوا إثنين أو أكثر، ولكن يبقى الحمل بتوأم هو حلم كل أم، وترى أمهات كثيرات أن تربية التواءم متعة حسب دراسة بريطانية حديثة، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" كل ما يهمك معرفته عن حمل التواءم من خلال هذا الموضوع مع الدكتورة حنان عبد المقصود، إختصاصية النساء والولادة كالآتي. Advertisements 1. كيف يتم الحمل بالتوأم؟ من المعروف أن عملية الحمل تتم عند التقاء البويضة بالحيوان المنوي،ومن ثم يتم تخصيب البويضة الواحدة بحيوان منوي واحد.

يحدث الحمل بتوأم في حالتين، فالحالة الأولى تحدث عندما تخرج أكثر من بويضة واحدة من مبيض المرأة في شهر واحد. فإذا تم إخصاب كل واحد من الحيوانات المنوية المختلفة لبويضة فمعنى ذلك أنها سوف تحمل يتوأمين مختلفين، وفي حال انقسمت البويضة بعد إخصابها بحيوان منوي واحد فهي سوف تحمل بتوأمين مختلفين. 2. أعراض الحمل بالتوأم تظهر أعراض الوحام بصورة أكبر.

إرتفاع قعر الرحم يكون مضاعفاً

سماع صوت ضربات قلب الجنين في نهاية الشهر الثالث.

التعب الشديد، والشعور بالإعياء بسبب ضخ الدم لأكثر من جنين من الدورة الدموية للأم.

زيادة الوزن بصورة غير طبيعية وذلك بسبب وجود أكثر من جنين في الرحم خاصة لو كانا مختلفين.

كما أن الحامل بتوأم يكون لديها حدساً داخلياً خصوصاً لو كان هناك تاريخاً عائلياً للحمل بالتواءم مثل أمها وقريباتها. 3. أعراض الحمل بتوأم قبل الدورة بيومين الشعور بالدوخة والغثيان بصورة أكبر عن الحمل بجنين واحد.

كما يكون لدى الحامل شعوراً داخياً بأنها حامل بتوأم.

زيادة الشعور بالتعب والإرهاق والرغبة بالنوم اصة في حال الحمل بأجنة مؤنثة.

كثرة التبول ودخول الحمام بصورة متكررة وملحوظة. 4. كيف تكتشفين أنك حامل بتوأم؟ الشعور بالتعب المضاعف عن الحمل الطبيعي، خصوصاً لو كانت قد حملت قبل ذلك، ويتضاعف الإعياء مع مرور أسابيع الحمل.

في نهاية الشهر الرابع يمكن أن تشعر بنبض في أكثر من موضع في الرحم في نفس الوقت، وهذا يحدث في حال لم تقم الأم بالتصوير بالسونار.

كما أن الحامل بتوأم تشعر بحركة الأجنة في وقت أبكر من المعتاد، فغالباً ما يتحرك الجنين في نهاية الشهر الرابع، ولكن الحامل بتوأم تشعر بالحركة قبل ذلك. 5. أعراض الحمل بتوأم بنات تشمل هذه الأعراض عدم نمو الشعر في الجسم كما هو في العادة، أو قلة كثافته.

نضارة الوجه ونعومة الصوت.

زيادة الوزن بصورة ملحوظة بحيث يكون البطن مثل الإطار.

تعاني الحامل بتوأم بنات من رغبة بالبكاء دون سبب، وقد تصاب بالعصبية والتوتر. 6. أعراض الحمل بتوأم أولاد هناك بعض النظريات التي أشارت إلى ظهور الكلف في الوجه بصورة كبيرة في حال الحمل بولد، ويزداد حين تكون المرأة قد حملت بتوأم من الأولاد.

كما ان الحامل بتوأم الذكور تشعر بنبض الجنين بصورة متكررة وملحوظة.

يكون بطن الحامل بتوأم من الذكور متكوراَ وخالياً من الجنبين حسبما تعتقد الجدات.

تظهر الصفات الذكورية على الأم مثل خشونة الصوت وغزارة شعر الجسم بصورة أكبر. 7. مخاطر الحمل بتوأم للأم والطفل تعرض الأم لمضاعفات صحية أهمها فقر الدم وسوء التغذية، وكذلك خطر الإصابة بتسمم الحمل، والسكري من النوع الثاني قد يستمر معها لما بعد الولادة.

تتعرض الحامل بتوأم لآلام الظهر والعمود الفقري أكثر من الأم التي تحمل بجنين واحد بسبب زيادة حجم الأجنة.

زيادة نسبة النزف بعد الولادة.

التعرض لخطر الولادة المبكرة، وكذلك تزداد معدلات الولادة القيصرية لدى الحوامل بتوأم.

وتتعرض الحامل للتوأم لصعوبات في النوم والأرق خلال فترة الحمل. 8. أهم النصائح للحامل بتوأم خلال فترة الحمل ليس المقصود برعاية الأم الحامل بتوأم هو ان تصبح في وزن مضاعف، ولكن يجب أن تحصل على حصص مضاعفة من الفيتامينات والمعادن بشكل يومي بما يكفي إحتياجات جسمها، وإحتياج الأجنة.

يجب أن تخضع الأم لقياس مستوى ضغط الدم ونسبة لاسكر كل شهر، وفي الشهر الأخير تحصل على هذه القياسات مرة كل أسبوعين.

ويجب أن تحصل الأم على تغذية متوازنة كثيرة الخضروات والفواكه لكي لا تصاب بالإمساك.

يجب أن تخضع لتصوير السونار في الشهر الأخير باستمررا لكي تطمئن على وضع الأجنة، وكذلك توقع الولادة القيصرية من عدمها، وغالباً ما تتم الولادة عن طريق الولادة القيصرية.

تناول فيتامين الفوليك أسيد لأن الحمل بالتوام يرفع نسبة التشوهات الخلقية عند الأجنة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.