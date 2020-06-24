افضل شاي تخسيس

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شاي الكمون للتخسيس شاي الياسمين للتخسيس شاي الكركديه للتخسيس شاي النعناع للتخسيس الشاي الأخضر للتخسيس شاي الزهورات للتخسيس الشاي الأبيض للتخسيس شاي المريمية للتخسيس شاي ورق التوت للتخسيس شاي بالليمون للتخسيس شاي الزنجبيل للتخسيس شاي الشمر للتخسيس

تكتظ رفوف المتاجر والصيدليات بأنواع من الشاي التي تعد بخسارة الوزن، ليتبين بعد استخدامها أن فاعليتها لا تمت لوعودها بصلة.

أنواع الشاي الأنسب للتخسيس موجودة في مطبخ كل منزل، فما من داعٍ لإنفاق المال في غير مكانه. قائمة طويلة سنضعها في متناولك، اختاري منها ما يناسبك، ولكن في البداية، لا بد من التنويه أن احتساء أنواع الشاي للتخسيس بمفردها لن يجدي نفعاً، إذ يجب أن يرافقها نظام غذائي صحي وتمارين رياضية.



أنواع الشاي للتخسيس



شاي الكمون للتخسيس



يساعد الكمون على تحسين عملية الأيض في الجسم، يمد الجسم بالطاقة والحرارة، ما يساهم في إنقاص الوزن، كما يمنح شعوراً بالامتلاء ويعمل على تذويب الدهون المتراكمة في الجسم.

الطريقة

• تضاف ملعقة صغيرة من الكمون وأخرى من الكزبرة إلى كوب من الماء.

• توضع المكونات على النار وتترك ¼ ساعة حتى الغليان.

• يرفع المزيج عن النار ويصفى.

• تضاف إلى الكوب 3 قطرات من عصير الليمون وملعقة من العسل.

• يتم تناول شاي الكمون للتخسيس قبل كل وجبة.

شاي الياسمين للتخسيس

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أثبتت العديد من الدراسات أن لشاي الياسمين قدرة على فقدان الوزن لاحتوائه على الياسمين يحتوي على البوليفينول Polyphenole، وهو من مضادات الأكسدة التي تحفز الجسم على حرق الدهون وفقدان الوزن، إضافة إلى مادة الـ Catechins التي تمتلك خصائص لحرق الدهون وتسريع عملية التمثيل الغذائي.

الطريقة

• في وعاء يحتوي على كوب من الماء، تضاف ملعقة من أزهار الياسمين وملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

• يوضع على النار حتى الغليان ، ثم يرفع ويتم تناول شاي الياسمين بعد وجبة الإفطار.

شاي الكركديه للتخسيس



وصفت دراسة نشرتها مجلة Food & Function Journal

الكركديه بالمعجزة الطبيعية لفقدان الوزن، إذ يعمل على إذابة الدهون المتراكمة في الجسم ورفع نسبة عملية الأيض، خاصة لدى النساء لاحتوائه على نسب مرتفعة من إنزيمات الهضم، كما يعتبر من المشروبات المدرة بالبول ما يساعد في الحفاظ على معدل السوائل في الجسم.

الطريقة

• يوضع كوب من الماء على النار.

• تضاف له ملعقة واحدة من أوراق الكركديه.

• يترك المزيج على النار لمدة 5 دقائق حتى الغليان.

• تضاف إلى شاي الكركديه ملعقة صغيرة من العسل.

• يغطى الكوب ويترك لمدة ربع ساعة، ثم يتم تناول هذا المشروب.

شاي النعناع للتخسيس

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يساعد شاي النعناع في تسريع عملية الهضم، ما يحفز الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية وبالتالي تذويب الدهون والشحوم بشكل أسرع.

الطريقة

• يوضع في كوب من الماء على النار ملعقة صغيرة من أوراق النعناع.

• يترك المزيج حتى الغليان ليتم تناول كوبين منه يومياً.

الشاي الأخضر للتخسيس



الشاي الأخضر يسرع عملية حرق الدهون بشكل كبير ويعزز منسوب الطاقة في الجسم، كما يحافظ على معدل نسبة السوائل في الجس، لاحتوائه على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة .

• ينصح بتناول مشروب الشاي الأخضر عدة مرات في اليوم.

• لمضاعفة فعاليته يمكن إضافة القليل من عصير الليمون.

شاي الزهورات للتخسيس



من أكثر أنواع الشاي شيوعاً، يتم تناوله لمحاربة وعلاجات نزلات البرد والإنفلونزا، يكافح الإمساك والاضطرابات المعوية، يزيل السموم من الجسم، بالإضافة إلى خسارة الوزن. ينصح بتناول شاي الزهورات يومياً.

الشاي الأبيض للتخسيس



وفقاً لدراسة مخبرية نشرت في مجلة Nutrition & Metabolism عام 2009، أظهرت أن الشاي الأبيض يساعد على تحطيم الدهون المتراكمة في الجسم وعلى منع تكوين خلايا دهنية جديدة لغناه بأحد أنواع مضادات الأكسدة تسمى Epigallocatechin Gallate (ECGC) التي تضاعف من قدرة الكبد على تحويل الدهون إلى طاقة.

ينصح بشرب كوبين من الشاي الأبيض طوال اليوم.

شاي المريمية للتخسيس



تذيب المريمية الدهون المتراكمة في الجسم وتمنع تشكيل خلايا دهون جديدة بنسبة تصل إلى 22 % لاحتوائها على مادة البوليفينول Polyphenol القوية وفلافونيداتFlavonoids . تزيد المريمية معدلات الأيض، مما يزيد نسبة حرق الدهون في الجسم، تكبح الشهية، تسهل وتحسن عملية الهضم. تحسن المريمية المزاج، حيث تحارب الاكتئاب الذي يدفع لتناول كميات كبيرة من الطعام وبالتالي زيادة الوزن.

الطريقة

• توضع كمية من أوراق الميرمية في كوب من الماء المغلي.

• تترك لمدة ربع ساعة، ثم تصفى ويحلى المشروب بالعسل.

• يفضل المواظبة على تناول هذا المشروب يومياً قبل النوم ولمدة شهر للحصول على نتائج جيدة.



شاي ورق التوت للتخسيس



تشير الدراسات إلى أن شاي ورق التوت غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على كبح الشهية. يوازن نسبة السكر في الدم ، يساعد على محاربة الالتهابات ويكافح الانتفاخ.

الطريقة

• تنقع أوراق التوت في الماء المغلي لمدة 5 دقائق.

• تصفى ويشرب كوب من مائها قبل وجبة العشاء.

• لا بد من استشارة الطبيب قبل استعمال أوراق التوت كشاي للتخسيس.

شاي بالليمون للتخسيس



يطرد الشاي بالليمون السموم من الجسم ويوازن درجة الحموضة فيه، يحسن من عملية الهضم ويقوي جهاز المناعة.

الطريقة

• توضع ملعقة صغيرة من الشاي الأحمر مع ½ ليمونة مقطعة إلى شرائح في كوب من الماء المغلي.

• تنقع المكونات لـ 10 دقائق، ثم تصفى.

• يتم تناول الشاي بالليمون في الصباح على معدة فارغة.

شاي الزنجبيل للتخسيس



يحسن الزنجبيل عملية الهضم ويمنح شعوراً بالامتلاء، يمد الجسم بالحرارة، ما يسرع من عملية التمثيل الغذائي.

الطريقة

• يوضع كوب من الماء على النار حتى الغليان.

• تضاف له كمية من الزنجبيل الطازج.

• يترك لمدة 20 دقائق حتى ينضج الزنجبيل.

• يرفع عن النار ويترك لـ 10 دقائق.

• يسكب في كوب، يضاف له عصير ½ ليمونة وملعقة كبيرة من العسل.

• ينصح بتناول كوبين من شاي الزنجبيل يومياً بعد الغداء والعشاء لمدة 15 يوماً، ثم التوقف لأسبوع ليعاد تناوله كما السابق.

شاي الشمر للتخسيس



يساعد الشمر على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، مما يقلل الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الطعام، كما يعمل الشمر على تحسين عملية التمثيل الغذائي، هذا وقد قام باحثون في جامعة غرناطة عام 2011 بإجراء دراسة أثبتت بأن الميلاتونين Melatonin التي يحتويها الشمر من الهرمونات التي تساعد في التحكم في الوزن.

الطريقة

• توضع بذور الشمر فـي كوب يحتوي على الماء المغلي.

• يترك لمدة 5 دقائق، ثم يشرب مرتين إلى 4 مرات في اليوم.

• ينصح بتناوله تدريجياً، أي يشرب مرتين في اليوم لمدة أسبوعي، ثم 4 مرات في اليوم.