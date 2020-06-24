كيف تعرف أن الصداع النصفى أحد أعراض كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع النصفى قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا، لكن الصداع الناتج عن كوفيد 19 يختلف بشكل كبير عن الصداع النصفي العادي، وقد يشعر الكثير من الناس بالقلق الشديد عند الإصابة بأى صداع أو ألم في الرأس، فما هو الفرق بين الصداع النصفي العادي والصداع كأحد أعراض كورونا، هذا ما نحاول التعرف عليه في السطور التالية، وفقاً لموقع " cnn" الأمريكي.



الصداع النصفي أحد اعراض كورونا

الفرق بين الصداع النصفي العادي والصداع كأحد أعراض كورونا

قال الدكتور ميرل دياموند، الرئيس والعضو المنتدب في عيادة الصداع في شيكاجو، إن "الصداع الناتج عن Covid-19 يختلف بشكل كبير عن الصداع النصفي العادى، حيث أن صداع فيروس كورونا يكون شديداً للغاية مع إحساس بالضغط في الرأس وعادة ما يزداد سوءًا مع السعال والحمى".

يحدث هذا الإحساس عندما يعمل نظام المناعة لدينا استجابة للفيروس، ويطلق مواد كيميائية تسمى السيتوكينات، تنتج السيتوكينات الالتهاب ، الذي يُنظر إليه على أنه ألم من القشرة الدماغية.

وقال دياموند إن الصداع النصفي العادي يظهر بشكل مختلف تمامًا، مع ألم خافق يتراوح بين المتوسط ​​والشديد، ويمكن أن يصاحبه حساسية للضوء والضوضاء والقيء.

قال دايموند: "إن أفضل طريقة لوصف الصداع النصفي هو أنه صداع يجعل المريض يشعر بأن دماغه كبيرة جدًا بالنسبة إلى جمجمته."

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وأضاف دياموند: " بالنسبة للعديد من المرضى ، قد تستمر دورة الألم من الصداع 8 ساعات، و 12 ساعة، و 14 ساعة ، ولكن بعد زوال الصداع ، يكون لديهم ضبابية معرفية وعدم إدراك والشعور بالخمول وقد يستمرون في الشعور بالحساسية الخفيفة أو الغثيان وقد تستغرق العملية الكاملة لبعض حالات الصداع النصفي عدة أيام".

وقالت الدكتورة راشيل كولمان، مديرة برنامج الصداع منخفض الضغط في مدرسة إيكان للطب، إنه في حالات الإصابة بـ Covid-19، يبدو أن أكثر حالات الصداع خطورة هي الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات المرض الخطيرة.

وأضافت كولمان " يبدو أن المرضى الذين يعانون من مضاعفات شديدة فى الرئة ويكافحون في وحدة العناية المركزة يميلون إلى أن يكون لديهم أكثر المضاعفات العصبية المعقدة لكورونا ومنها الصداع الشديد."